14 регионам выплатили 300% надбавки за март врачам, — Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что 14 регионам выплатили 300% надбавки к зарплатам за март медикам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства по результатам совещания под председательством Президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения эпидемии коронавируса и преодолению его последствий, передают Українськi Новини.

"Четырнадцати регионам уже выплатили все надбавки до 300% за март врачам за непосредственную работу с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19", - сказал он.

Согласно сообщению, в Николаевской области не фиксировали ни одного больного COVID-19 в марте, а Черновицкая область, где распространение болезни было самым большим, нуждается в дофинансировании.

По словам Степанова, другие регионы завершат выплату надбавок в начале следующей недели.

"Рад, что процесс движется. Уже получил положительные отзывы медиков, получили надбавки. Этот процесс идет быстро, когда налажено сотрудничество Кабинета Министров и местной власти. В Херсонской области все выплаты завершилась на прошлой неделе, среди лидеров - и Днепропетровская область, и Львовская. В то же время Волынь, Луганская, Ровенская и некоторые другие области до сих пор застряли в бюрократической волоките. А надо начинать уже выплаты за апрель", - подчеркнул Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас больницы заключают соглашения с Национальной службой здоровья для выплаты надбавок за апрель, и пообещал сделать все возможное для ускорения процесса.

Как сообщали Українськi Новини, 13 мая Степанов заявил, что 18 областей выплатили 300% надбавки к зарплатам за март медикам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.



Ранее проблему невыплаты надбавок врачам Зеленский поручил решить обладминистрациям.