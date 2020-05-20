Зеленський прогнозує підписання нової програми з МВФ в травні

Президент Володимир Зеленський упевнений у підписанні нової програми з Міжнародним валютним фондом в травні.

Про це повідомив під час річної пресконференції, передають Українські Новини.

"Зараз я підпишу банківський закон, останню умову перед підписанням меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом. Ми підпишемо цей меморандум, я впевнений, що ми його підпишемо в травні. Банківський закон до мене дійде завтра або післязавтра, може навіть сьогодні", - сказав Президент.

Прийняття даного закону було останньою умовою для підписання нової програми співпраці з МВФ.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк України розраховує отримати транш від Міжнародного валютного фонду в кінці травня - початку червня.

Міністерство фінансів розраховує отримати перший транш від МВФ 1,75 млрд доларів до кінця травня.

30 квітня Верховна Рада вперше запустила спеціальну процедуру для розгляду законопроекту про банки.

13 травня Рада заборонила повертати неплатоспроможні банки колишнім власникам.