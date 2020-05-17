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17 мая 2020, воскресенье, 13:47 8
Экономика 2020-05-17T13:51:16+03:00
Українські Новини
НБУ рассчитывает получить транш от МВФ в конце мая - начале июня

НБУ рассчитывает получить транш от МВФ в конце мая - начале июня

Ярина Вацяк
НБУ, МВФ, Транш МВФ, Яков Смолий
МВФ . Фото: UTMAG
МВФ . Фото: UTMAG

Национальный банк рассчитывает получить первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в конце мая - первой неделе июня в то время, как руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отмечает полное выполнение Украиной всех условий МВФ для новой программы сотрудничества.

Об этом председатель Национального банка Яков Смолий сказал в интервью ВВС, передают Українськi Новини.

"Сейчас я не могу сказать о МВФ, но международные партнеры и финансовые организации уже одобрительно отреагировали на принятие закона (о запрете возвращать неплатежеспособные банки бывшим собственникам). Думаю, что МВФ также не замедлит. Мы уже имеем зарегистрированные в парламенте постановления, представленные депутатами, которые блокируют подписание этого закона председателем Верховной Рады и Президентом. То есть, есть несколько дней, после чего депутаты должны определиться и проголосовать, по-моему, за отмену этих постановлений. Это позволит спикеру подписать закон и отправить его на подпись Президенту", - сказал он.

По словам Смолия, это может быть на следующей неделе, поскольку депутаты приняли решение, что они уже выходят из карантина и переходят в нормальный режим работы, без внеочередных заседаний.

"Соответственно, после подписания закона Президентом будет объявлено заседание совета директоров МВФ. В миссии, которая работала в Украине, готовы все документы, они их передадут на заседание "борда". "Борд" примет решение. После того, как решение будет принято, до перечисления первого транша может быть один-два дня. То есть, если разложить все временные рамки, то мы можем еще в мае получить первый транш. Или первую неделю июня. Я всегда беру немного запаса, чтобы мои предположения оправдались", - сказал он.

По словам Смолия, в течение 2020-2021 годов объем финансирования от МВФ не изменится.

"То есть та сумма, которую мы должны были получить по программе расширенного финансирования за два года, и сумма, которая будет в программе stand-by, будут одинаковыми. Это примерно 5 млрд долларов. О траншах я пока не готов сказать, но думаю, что они будут равномерно распределены по годам. В этом году это может быть по квоте примерно 3,5 млрд долларов и 1,5 млрд долларов в следующем году. И программа расширенного финансирования, и программа stand-by открывают двери для получения дополнительного финансирования от Всемирного банка, Европейской комиссии и правительств Канады и Японии. Если это сложить вместе, то может быть около 6-6,5 млрд долларов только в этом году", - отметил он.

По словам Смолия, по предварительной договоренности, все суммы, которые обсуждались с МВФ и другими донорами, будут направлены в государственный бюджет на покрытие дефицита.

"То есть, если в предыдущие годы часть средств шла Министерству финансов, а другая - НБУ в международные резервы, то по этой программе все пойдет на покрытие дефицита. Хотя формально это финансирование будет учтено и в резервах, поэтому за его счет мы ожидаем рост резервов до 27,3 млрд долларов в этом году", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство финансов рассчитывает получить первый транш от МВФ 1,75 млрд долларов до конца мая.

Ранее МВФ назначил главой миссии в Украине Голлар вместо ван Родена.

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