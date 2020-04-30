Рада запустила спецпроцедуру для рассмотрения "антиколомойского" законопроекта

Верховная Рада запустила специальную процедуру для рассмотрения законопроекта №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам.

За принятие соответствующего решения проголосовали 255 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Данная процедура применяется впервые и стала доступна после принятия изменений в регламент парламента 16 апреля.

Так, после запуска спецпроцедуры рассмотрение законопроекта осуществляется в 2-дневный срок, во время которого каждая депутатская фракция (депутатская группа) определяет не более 5 предложений, поправок, не учтенных профильным комитетом, на которых она настаивает, каждый внефракционный депутат - 1 предложение, поправку, а профильный комитет обобщает предложения, поправки и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении, в которую включает также все учтенные им предложения и поправки.

На пленарном заседании при рассмотрении законопроекта во втором чтении по особой процедуре на выступления председателя или члена комитета, инициатора отклоненного предложения, поправки, который требует поставить их на голосование, выделяется до 2 минут (учтенного главным комитетом - до 1 минуты), председателя или представителя главного комитета для обоснования решения комитета по каждому оговоренному предложению, поправке - до 1 минуты.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский одобрил упрощение процедуры рассмотрения большого количества поправок к законопроектам после того, как в "антиколомойский закон" внесено более 13 тыс. поправок.