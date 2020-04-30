подписаться на рассылку
26.8 27.2
28.85 29.5
˟
30 апреля 2020, четверг, 15:30 86
Верховная Рада и партии 2020-04-30T15:45:11+03:00
Українські Новини
Рада запустила спецпроцедуру для рассмотрения "антиколомойского" законопроекта

Рада запустила спецпроцедуру для рассмотрения "антиколомойского" законопроекта

Ярина Вацяк
Верховная Рада, Законопроект, Законопроект о банках, Антиколомойский закон
Верховная Рада
Верховная Рада

Верховная Рада запустила специальную процедуру для рассмотрения законопроекта №2571-д о запрете возврата неплатежеспособных банков бывшим собственникам.

За принятие соответствующего решения проголосовали 255 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Данная процедура применяется впервые и стала доступна после принятия изменений в регламент парламента 16 апреля.

Так, после запуска спецпроцедуры рассмотрение законопроекта осуществляется в 2-дневный срок, во время которого каждая депутатская фракция (депутатская группа) определяет не более 5 предложений, поправок, не учтенных профильным комитетом, на которых она настаивает, каждый внефракционный  депутат - 1 предложение, поправку, а профильный комитет обобщает предложения, поправки и готовит уточненную сравнительную таблицу для рассмотрения законопроекта во втором чтении, в которую включает также все учтенные им предложения и поправки.

На пленарном заседании при рассмотрении законопроекта во втором чтении по особой процедуре на выступления председателя или члена комитета, инициатора отклоненного предложения, поправки, который требует поставить их на голосование, выделяется до 2 минут (учтенного главным комитетом - до 1 минуты), председателя или представителя главного комитета для обоснования решения комитета по каждому оговоренному предложению, поправке - до 1 минуты.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Зеленский одобрил упрощение процедуры рассмотрения большого количества поправок к законопроектам после того, как в "антиколомойский закон" внесено более 13 тыс. поправок.

Больше новостей о: Верховная Рада Законопроект Законопроект о банках Антиколомойский закон

В четверг состоится внеочередное заседание Рады: в...
Закон о медиа забрали из Рады и отправили на дораб...
В "антиколомойский закон" внесено более 13 тыс. по...
Рекордные поправки к "антиколомойскому" закону буд...
В Украине третий день подряд растет количество новых зараженных коронавирусом
В Украине 50-й день карантина: сколько осталось до его окончания
Новости
Рада планирует в 9 раз сократить размер денежного залога на местных выборах 16:10
В 2019 году члены правления "Укрзализныци" получили в среднем по 12 млн гривен вознаграждения, – финотчетность 16:08
В Испании после смягчения карантина за сутки от коронавируса умерли 268 человек 15:54
"Сделали состояние в Украине — почему не помочь?" — Ярославский рассказал международному телеканалу о роли бизнеса в преодолении эпидемии коронавируса 15:47
Андрей Холодов. Фото: kp.ua
Нардеп Холодов рассказал, почему он выехал на Кипр перед закрытием границ и до сих пор не вернулся 15:47
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
Индексация пенсий и окончание карантина. Что изменится в мае для украинцев 06:30
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
В мае проиндексированные пенсии выплатят 8,4 млн человек: кому повысят выплаты 19:01
Кабмин расширил возможности программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Что теперь могут заемщики 06:15
больше новостей
В мае пенсионерам обещают сразу три повышения пенсий: кому и сколько доплатят 05:30
В Виннице предпринимательница захватила с оружием здание, а потом распространила фейки о том, как побывала заложницей, - СМИ 18:08
Получил осколочное ранение: на Донбассе погиб украинский военный 23:54
ФГИУ незаконно меняет руководство "Хмельницкоблэнерго", - менеджмент компании 10:19
Зеленский рассмотрит просьбу о передаче Киево-Печерской лавры от УПЦ к ПЦУ 13:10
больше новостей
После падения в Киеве увеличилось количество новых случаев коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok