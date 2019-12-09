Около тысячи "оранжевых жилетов" требуют у НБУ отстранения Смолия

Тем временем как на Банковой собрались активисты под Офисом Президента, около тысячи человек в оранжевых жилетах протестуют у Национального банка с требованием отстранить главу Нацбанка Якова Смолия.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Протестующие перекрыли улицу Институтскую возле НБУ. Они держат в руках тематические плакаты. На самом большом из них говорится, что Смолий и заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова уничтожают Нацбанк и банковскую систему.

Также на плакате содержится призыв отстранить Смолия из-за тотальной коррупции. На акции выступают организаторы и играет музыка.

Как сообщали Українські Новини, совет Национального банка признал неэффективными действия правления Нацбанка по реализации валютно-курсовой политики.

Напомним, в сентябре НАБУ открыло дело против Смолия по факту декларирования недостоверной информации, но после Национальное антикоррупционное бюро засекретило любую информацию касательно расследования.