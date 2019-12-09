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09 декабря 2019, понедельник, 12:10 2672
Общество 2019-12-09T12:26:43+02:00
Українські Новини
Около тысячи "оранжевых жилетов" требуют у НБУ отстранения Смолия

Около тысячи "оранжевых жилетов" требуют у НБУ отстранения Смолия

Таня Войтюк
Митинг, Яков Смолий, Нацбанк, НБУ
Акция протеста под НБУ
Акция протеста под НБУ

Тем временем как на Банковой собрались активисты под Офисом Президента, около тысячи человек в оранжевых жилетах протестуют у Национального банка с требованием отстранить главу Нацбанка Якова Смолия.

Об этом сообщает корреспондент Українських Новин с места событий.

Протестующие перекрыли улицу Институтскую возле НБУ. Они держат в руках тематические плакаты. На самом большом из них говорится, что Смолий и заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова уничтожают Нацбанк и банковскую систему.

Также на плакате содержится призыв отстранить Смолия из-за тотальной коррупции. На акции выступают организаторы и играет музыка.

Как сообщали Українські Новини, совет Национального банка признал неэффективными действия правления Нацбанка по реализации валютно-курсовой политики.

Напомним, в сентябре НАБУ открыло дело против Смолия по факту декларирования недостоверной информации, но после Национальное антикоррупционное бюро засекретило любую информацию касательно расследования.

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