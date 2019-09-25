НАБУ засекретило расследование против Смолия

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что расследование дела по факту декларирования недостоверной информации главой НБУ Яковым Смолием относится к конфиденциальной информации.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Согласно ответу, информация по делу Смолия относится к категории информации с ограниченным доступом.

НАБУ отметило, что ввиду этого информация о досудебном расследовании дела по факту возможного декларирования недостоверной информации Смолием не может быть предоставлена.

Как сообщали Українські Новини, НАБУ открыло дело против Смолия.

Смолий заявляет, что не получал от НАПК результаты проверки его деклараций.