НАБУ засекретило расследование против Смолия

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что расследование дела по факту декларирования недостоверной информации главой НБУ Яковым Смолием относится к конфиденциальной информации.\r\nОб этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.\r\nСогласно ответу, информация по делу Смолия относится к категории информации с ограниченным доступом.\r\nНАБУ отметило, что ввиду этого информация о досудебном расследовании дела по факту возможного декларирования недостоверной информации Смолием не может быть предоставлена.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, НАБУ открыло дело против Смолия.\r\nСмолий заявляет, что не получал от НАПК результаты проверки его деклараций.\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n