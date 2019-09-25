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25 сентября 2019, среда, 14:13 224
Силовые структуры 2019-09-25T14:14:02+03:00
Українські Новини
НАБУ засекретило расследование против Смолия

НАБУ засекретило расследование против Смолия

Яков Смолий
Яков Смолий

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что расследование дела по факту декларирования недостоверной информации главой НБУ Яковым Смолием относится к конфиденциальной информации.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос Українських Новин.

Согласно ответу, информация по делу Смолия относится к категории информации с ограниченным доступом.

НАБУ отметило, что ввиду этого информация о досудебном расследовании дела по факту возможного декларирования недостоверной информации Смолием не может быть предоставлена.

Как сообщали Українські Новини, НАБУ открыло дело против Смолия.

Смолий заявляет, что не получал от НАПК результаты проверки его деклараций.

 

 

Больше новостей о: НБУ Уголовное дело НАБУ Яков Смолий Информация с ограниченным доступом

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