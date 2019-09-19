НАБУ открыло дело против Смолия

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло дело по факту декларирования недостоверной информации главой Национального банка Украины Яковом Смолием за 2015-2017 годы в то время, как сам он заявляет, что не получал от Национального агенства по предотвращению коррупции (НАПК) результатов проверки его деклараций

Об этом сообщает Telegram-канал "UN - сливы и груши" со ссылкой на источники в следствии.

"НАБУ открыло дело по факту декларирования недостоверной информации главой НБУ Смолием за 2015-2017", - сказано в сообщении.

Согласно ему, установлено, что Смолий указал недостоверную стоимость доли 3 нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, а также не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав.

Кроме того, глава Нацбанка не отразил информацию о нескольких земельных участках, принадлежащих ему, и средства на банковских счетах его и жены.

Общая сумма недостоверных сведений составляет более 18,3 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, у Смолия нашли многомиллионные нарушения. Ранее в Раду внесли постановление об увольнении Смолия.