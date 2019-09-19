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19 сентября 2019, четверг, 08:51 158
Судебная власть 2019-09-19T08:52:10+03:00
Українські Новини
НАБУ открыло дело против Смолия

НАБУ открыло дело против Смолия

Яков Смолий.
Яков Смолий.

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло дело по факту декларирования недостоверной информации главой Национального банка Украины Яковом Смолием за 2015-2017 годы в то время, как сам он заявляет, что не получал от Национального агенства по предотвращению коррупции (НАПК) результатов проверки его деклараций.

Об этом сообщает Telegram-канал "UN - сливы и груши" со ссылкой на источники в следствии.

"НАБУ открыло дело по факту декларирования недостоверной информации главой НБУ Смолием за 2015-2017", - сказано в сообщении.

Согласно ему, установлено, что Смолий указал недостоверную стоимость доли 3 нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, а также не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав.

Кроме того, глава Нацбанка не отразил информацию о нескольких земельных участках, принадлежащих ему, и средства на банковских счетах его и жены.

Общая сумма недостоверных сведений составляет более 18,3 млн гривен.

Как сообщали Українські Новини, у Смолия нашли многомиллионные нарушения. Ранее в Раду внесли постановление об увольнении Смолия.

Больше новостей о: НБУ НАБУ Национальный банк Украины Яков Смолий Декларирование недостоверной информации

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