Старомодно и неэффективно: совет НБУ раскритиковал валютно-курсовую политику правления Нацбанка

В то время, как официальный курс гривны, устанавливаемый Национальным банком на 6-8 декабря установил очередной рекорд падения доллара в 2019 году, Совет Национального банка признал действия правления Нацбанка по реализации валютно-курсовой политики неэффективными.

Об этом Глава совета НБУ Богдан Данилишин написал в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Отмечается, что совет НБУ рассмотрел вопрос "О состоянии золотовалютного резерва Нацбанка и ситуации на валютном рынке Украины".

"Совет НБУ решил одобрить доработанные с учетом результатов обсуждения рекомендации правлению НБУ, а также признать деятельность правления Нацбанка в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и не соответствующей вызовам современного развития Украины", - сообщил Данилишин.

Также по решению совета НБУ от 5 декабря совет предоставил рекомендации правлению регулятора относительно состояния золотовалютного резерва Национального банка и ситуации на валютном рынке Украины в соответствии с п. 13 ст. 9 закона "О Национальном банке Украины".

Совет НБУ рекомендует: задействовать все средства и методы денежно-кредитной политики с целью смягчения монетарной политики Нацбанка; обновить стратегию управления золотовалютными резервами и график пополнения золотовалютных резервов на среднесрочную перспективу; подготовить и представить совету сценарий ситуаций на валютном рынке Украины вследствие возможного выхода владельцев-нерезидентов облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) из Украины и план действий Нацбанка относительно политики курсообразования и валютного регулирования в случае его реализации.

Рекомендации совета НБУ также включают: осуществление оценки эффектов от присоединения к сети Clearstream и оценки ситуации на международных финансовых рынках по увеличению спроса нерезидентов на ОВГЗ; осуществление исследования о влиянии изменения обменного курса на потребительскую инфляцию в стране; предоставление оценки реального эффективного обменного курса относительно расчетного равновесного уровня, а также анализ влияния разрыва реального курса на динамику показателей внешней торговли, промышленности и инфляции.

Также совет НБУ подчеркнул, что учитывая значительную роль нерезидентов на рынке долговых ценных бумаг правительства, совместно с Министерством финансов нужно разработать правило относительно сглаживания влияния продажи / покупки ими валюты на состояние межбанковского валютного рынка.

Как сообщали Українські Новини, Украине во втором полугодии 2019 года необходимо выплатить 67,3 млрд гривен, или 2,65 млрд долларов (по курсу Национального банка на 2 августа) по внешним долгам.

Тем временем Монетарный комитет Нацбанка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются.

Кроме того, министр Милованов дал прогноз курса валют на следующий год. По прогнозу курс доллара средний в году ожидается на уровне 27 гривен, а при самом оптимистичном сценарии - 24 гривны за доллар.