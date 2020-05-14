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14 травня 2020, четвер, 15:58 13
Суспільство 2020-05-14T17:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмін дозволив роботу непродовольчих ринків

Кабмін дозволив роботу непродовольчих ринків

Кира Молчанова
Кабмін, Продуктові ринки, Послаблення карантину, ринки в Києві
Ринок одягу. Фото: Pixabay
Ринок одягу. Фото: Pixabay

Зупинена на час карантину робота непродовольчих ринків відновлена рішенням Кабінету міністрів за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду, передають Українські Новини.

Так, Кабінет міністрів 14 травня ухвалив зміни до постанови №211 від 11 березня 2020 року, які дозволять відновити роботу непродовольчих ринків.

Ринки зможуть працювати, якщо продавці і покупці будуть дотримуватися санітарно-епідемічних заходів безпеки, як це роблять продовольчі магазини.

Рішення набере чинності після опублікування.

Як повідомляли Українські Новини, 29 квітня Кабмін дозволив роботу продовольчих ринків за умови дотримання ними правил, розроблених Міністерством охорони здоров'я.

Після того, як у столиці почалося ослаблення карантину, у Києві відкрився 31 продовольчий ринок.

Після кожного робочого дня ринкам будуть видавати дозволи на продовження роботи.

На тлі цього ФОПи теж зажадали відкрити роздрібну торгівлю.

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