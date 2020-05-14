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14 мая 2020, четверг, 06:30 501
Бизнес 2020-05-14T06:30:01+03:00
Українські Новини
В Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков. Опубликован список

В Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков. Опубликован список

Кира Молчанова
Киев, Виталий Кличко, Рынки, ослабление карантина
Рынок. Мандарины. Лайм. Фото: Pixabay
Рынок. Мандарины. Лайм. Фото: Pixabay

После того, как в столице началось ослабление карантина, в Киеве открылся 31 продовольственный рынок. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українські Новини.

По его словам, вместе с рынками заработали летние площадки кафе и ресторанов, стоматологии и парикмахерские.

"Киев начал ослабление ограничений. Вводим их постепенно, чтобы ситуация резко не ухудшилась, и чтобы весь карантин, который мы вовремя ввели не оказался зря. Кроме непродовольственных магазинов, парикмахерских, летних площадок кафе и ресторанов и другого малого и среднего бизнеса, со вчера начали работать и стоматологические клиники. Также в Киеве на сегодня работает 31 продовольственный рынок", - сообщил Кличко.

Так, открыты следующие рынки:

  • торговая площадка "Феофановский",
  • рынок "Демеевская",
  • ТРК "Базар на Лесной",
  • рыночный комплекс "Маяк",
  • КП "Владимирский рынок",
  • "Печерский рынок",
  • рынок "Иллис",
  • КП "Бессарабский рынок",
  • рынок "Левобережный",
  • Т/М "Дарница",
  • рынок "Путь",
  • рынок ЧП "Колибрис",
  • рынок "Одесский",
  • "Рынок "Выгуровский",
  • Рынок "Нивки",
  • МЧП "Забота",
  • рынок "Западный",
  • рынок "Отрадненский",
  • рынок "Лукьяновский",
  • ООО "Фермер - Торг Плюс",
  • рынок "Полесье",
  • рынок "Виноградарь",
  • ООО "Агрорынок",
  • рынок "Днепр",
  • рынок "Лесной",
  • ООО "Дарницкий рынок",
  • рыночный комплекс "Соломенский",
  • КП "Житний рынок",
  • рынок "Позняки".

Агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.

Как сообщали Українські Новини, с 13 мая в Киеве возобновили работу 29 рынков.

После каждого рабочего дня рынкам будут выдавать разрешения на продолжение работы. В то время, как правительство разрешило возобновить их работу, ФОПы требуют открыть розничную торговлю.

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