В Киеве заработали больше 30 продовольственных рынков. Опубликован список

После того, как в столице началось ослабление карантина, в Киеве открылся 31 продовольственный рынок. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, передают Українські Новини.

По его словам, вместе с рынками заработали летние площадки кафе и ресторанов, стоматологии и парикмахерские.

"Киев начал ослабление ограничений. Вводим их постепенно, чтобы ситуация резко не ухудшилась, и чтобы весь карантин, который мы вовремя ввели не оказался зря. Кроме непродовольственных магазинов, парикмахерских, летних площадок кафе и ресторанов и другого малого и среднего бизнеса, со вчера начали работать и стоматологические клиники. Также в Киеве на сегодня работает 31 продовольственный рынок", - сообщил Кличко.

Так, открыты следующие рынки:

торговая площадка "Феофановский",

рынок "Демеевская",

ТРК "Базар на Лесной",

рыночный комплекс "Маяк",

КП "Владимирский рынок",

"Печерский рынок",

рынок "Иллис",

КП "Бессарабский рынок",

рынок "Левобережный",

Т/М "Дарница",

рынок "Путь",

рынок ЧП "Колибрис",

рынок "Одесский",

"Рынок "Выгуровский",

Рынок "Нивки",

МЧП "Забота",

рынок "Западный",

рынок "Отрадненский",

рынок "Лукьяновский",

ООО "Фермер - Торг Плюс",

рынок "Полесье",

рынок "Виноградарь",

ООО "Агрорынок",

рынок "Днепр",

рынок "Лесной",

ООО "Дарницкий рынок",

рыночный комплекс "Соломенский",

КП "Житний рынок",

рынок "Позняки".

Агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.

Как сообщали Українські Новини, с 13 мая в Киеве возобновили работу 29 рынков.

После каждого рабочего дня рынкам будут выдавать разрешения на продолжение работы. В то время, как правительство разрешило возобновить их работу, ФОПы требуют открыть розничную торговлю.