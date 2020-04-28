Рынкам будут ежедневно выдавать разрешение на работу после проверки

Представители Госпотребслужбы будут ежедневно инспектировать рынки, которые Зеленский хочет открыть 1 мая, и давать разрешение на открытие или закрытие рынков. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе политического ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV, передают Українськi Новини.

"Будет обеспечено ежедневное инспектирование (рынков) представителями Госпотребслужбы и ежедневное разрешение на открытие или закрытие рынков. Если рынок нарушил нормы, то он в следующий раз сможет открыться не ранее чем через 7 дней после того, как устранит нарушение", - сказал Ляшко.

По словам Ляшко, за работой рынков государство будет осуществлять контроль без привлечения органов местного самоуправления.

"Мы открываем рынки с другими подходами. Ранее мы прописали нормы и сказали органам местного самоуправления, что когда открываете рынки, вы должны обеспечивать соблюдение таких-то требований на этих рынках. Органы местного самоуправления восприняли это как призыв и пооткрывали все рынки, в том числе и те, что работали с нарушением противоэпидемических норм. В этот раз мы делаем все иначе", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Кабинет Министров рассмотрит вопрос открытия продовольственных рынков ориентировочно с мая.

Также мэр Львова Андрей Садовый выступает за открытие продуктовых рынков, несмотря на карантин.