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30 апреля 2020, четверг, 07:00 3446 Новости дня
Общество 2020-04-30T07:00:01+03:00
Українські Новини
Кабмин разрешил рынки, а ФОПы требуют открыть парикмахерские и розницу

Кабмин разрешил рынки, а ФОПы требуют открыть парикмахерские и розницу

Денис Иванеско
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Предприниматели сегодня вышли на протест под Кабмин требовать отмены карантина. У людей кончился запас терпения. Они хотят работать. 


В основном протестуют физлица-предприниматели. Они требуют разрешить розничную торговлю уже с 1 мая – открыть как минимум парикмахерские, ремонты обуви и одежды. 

Не ясно услышал ли их премьер Шмыгаль. Но сегодня Кабмин разрешил работу рынков. Ранее этого требовали возмущенные фермеры. Они не могут продать выращенные помидоры с огурцами, когда супермаркеты свободно торгуют импортом. В итоге рынки откроют при соблюдении условий карантина.

Кабмин решил ограничить на время карантина космические зарплаты в госсекторе. Теперь руководители госкомпаний, правление и набсоветы будут получать не больше 47 тысяч гривен в месяц. Причем Кабмин ввел ограничение задним числом - начиная с апреля

Посмотрим как это будет работать на практике. Ведь многие руководители госкомпаний получают зарплату больше, чем президент США. Например глава Нефтегаза Коболев в 2018 получал по 1 млн грн за каждый рабочий день. Сколько он получает  сейчас - неизвестно, поскольку Нефтегаз скрывает эту информацию.

Глава Укрпочты Смелянский получает 825 тысяч грн в месяц. Поезда Укрзализныци стоят, вокзалы закрыты, а член ее набсовета Сергей Лещенко получает более 300 тысяч грн в месяц. Хорошее решение Кабмина, но почему только на период карантина?

Украина запретила своим гражданам вылететь в Лондон, где их ждала работа, контракты и обязательства. Авиавласти не дали МАУ разрешение на рейс. Теперь заробитчане вынужденно останутся дома, где у них нет работы. Это новая форма крепостничества и высшая стадия государственной глупости. Ведь имеющие работу в Лондоне наши соотечественники часть своих доходов посылают домой в Украину. Наша страна давно живет не с экспорта стали и урожая, а с экспорта трудовых ресурсов. 
Жаль, Зеленский  и Шмыгаль этого не понимают(

Под главой Нацбанка зашаталось кресло. Депутаты хотят вызвать Смолия на заседания Рады, чтобы оценить его работу в карантин. Власти хотят включить печатный станок, поскольку сократить бюджет у них не вышло. Но Нацбанк выступает против эмиссии и сдерживает рост монетарной базы, чтобы удержать инфляцию Раньше политику и независимость Нацбанка поддерживал МВФ. Украина ожидает получить помощь от фонда к середине мая, если вступит в силу "антиколомойский закон".

Не все экономят в кризис. Кто-то балуется деликатесной черной икрой. Украина увеличила ее импорт в первом квартале почти в 3 раза. Хотя на карантин пришлось лишь 2 недели квартала, все-таки икру есть не перестали. Хоть и китайскую)

Не экономит и Генпрокуратура. За 5 лет ее бюджет вырос почти в 4 раза. С 0,5 млрд грн в 2015 до 2 млрд грн в текущем. 

Аваков передумал штрафовать автолюбителей за превышение скорости автоматическими камерами. Они должны были заработать в Киеве уже в пятницу, но запуск отложили на время карантина.

Синоптики обещают теплый и дождливый май.

Таким был 49 день карантина. Осталось потерпеть 12 веселых дней мая, включая 2 дополнительных выходных дня - пятницу 1 мая и вторник, 11 мая. 

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