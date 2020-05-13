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13 травня 2020, середа, 18:00 7
Європа 2020-05-13T18:45:01+03:00
Українські Новини
Австрія і Німеччина відкривають спільні кордони з 15 червня

Австрія і Німеччина відкривають спільні кордони з 15 червня

Елизавета Кесельман
Австрія, Німмеччина, коронавірус в Німмеччині, Відкриття кордонів
Межа Австрії та Німеччини. Фото: pixabay
Межа Австрії та Німеччини. Фото: pixabay

Австрія і Німеччина прийняли рішення про відкриття спільного кордону з 15 червня. Про це передає АРА.

Такий договір був досягнутий під час переговорів між канцлерами Австрії Себастьяном Курцем і Німеччини Ангелою Меркель. Сьогодні, 13 травня, питання про відкриття кордону з Австрією обговорено урядом Німеччини.

Наголошується, що уже з цієї п'ятниці (15 травня), на кордонах пом'якшують прикордонний контроль, а перевірки будуть проводитися вибірково. Крім того, вже з 13 травня відкрилися деякі невеликі прикордонні переходи між Австрією і Баварією.

Також Курц заявив, що також до того часу Австрія планує пом'якшити прикордонний контроль з іншими сусідніми країнами.

Як повідомляли Українські Новини, Німеччина закликала своїх громадян утриматися від поїздок за кордон до 14 червня.

Крім того, Латвія, Естонія і Литва відкривають внутрішні кордони з 15 травня.

Також в Іспанії для всіх прибуваючих в країну ввели обов'язкову обсервацію, а в Барселоні відкрили пляжі для відвідування в ранковий час.

Тим часом, з першого червня аеропорти Туреччини почнуть тестувати всіх пасажирів на коронавірус.

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