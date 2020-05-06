Латвия, Эстония и Литва открывают внутренние границы с 15 мая

В то время, как Франция намерена продлить режим чрезвычайного положения до 10 июля, власти Латвии, Литвы и Эстонии откроют внутренние границы уже с 15 мая. Об этом в своем Twitter написал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

По словам премьера, решение связано с начатыми в странах этапами ослабления карантинных ограничений.

Скриншот: twitter.com/krisjaniskarins

В то же время, Кришьянис Кариньш отмечает, что приехавших в страны Балтии из других государств после открытия внутренних границ будут обязаны в течение 14 дней соблюдать самоизоляцию.

Страны Балтии закрыли границы из-за пандемии 16 и 17 марта. В эти же дни Евросоюз объявил об ограничении въезда в Шенгенскую зону.

По данным на 6 мая, в Эстонии зафиксировано 1713 случая инфицирования коронавирусом (264 выздоровели, 55 умерли), в Литве — 1428 случаев (718 выздоровели, 48 умерли), в Латвии — 900 случаев (64 выздоровели, 17 умерли). В мире 3 727 865 случаев COVID-19. Выздоровели свыше 1,2 млн человек, умерли — 227 132.

Как сообщали Українські Новини, власти Великобритании заявили, что планируют выход из карантина в три этапа.