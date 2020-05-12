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12 мая 2020, вторник, 20:15 1161
Мир 2020-05-12T21:00:02+03:00
Українські Новини
В Испании для всех прибывающих в страну ввели обязательную обсервацию

В Испании для всех прибывающих в страну ввели обязательную обсервацию

Елизавета Кесельман
Испания, Карантин, обсервация, Коронавирус в Испании
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

Испания, которая на днях продлила чрезвычайное положение из-за коронавируса, с 15 мая вводит обязательную двухнедельную обсервацию для иностранцев, прибывающих в страну. Об этом передает El Pais.

Отмечается, что подобное распоряжение будет в силе минимум до окончания чрезвычайного положения, которое пока действует до 24 мая. При необходимости, власти страны готовы продлить режим еще на две недели или более.

Отмечается, что сейчас проходить карантин обязаны только репатрианты и испанцы, вернувшиеся из Италии.

Кроме того, с 15 и как минимум до 24 мая в Испании будет действовать особый контроль на воздушных и морских границах. В страну будут пускать только резидентов Испании и иностранцев, которые проживают здесь на постоянной основе, иностранных рабочих, дипломатов, медиков и тех, кто путешествует по важным обстоятельствам. 

По количеству заболевших Испания занимает третье место в мире.

Как сообщали Українські Новини, Испания не будет открывать туристический сезон в 2020 году из-за пандемии коронавируса. 

Также в Барселоне открыли пляжи для посещения в утреннее время. 

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