Германия ограничит поездки за границу до 14 июня

В Германии, где снова фиксируют вспышки коронавируса, власти намерены ограничить поездки за границу до 14 июня в рамках предотвращения заражением COVID-19. Об этом передает издание Spiegel.

Отмечается, что данное решение подразумевает собой строгое предупреждение относительно всех туристических поездок граждан за границу минимум до 14 июня. Проголосовали за соответствующее решение незадолго до заседания Кабинета министров и среди федеральных министерств.

По последним данным, в Германии коронавирусом заболели 159 912 человек, из них 6 314 умерли и еще 120 400 вылечились.

Как сообщали Українські Новини, Германия стала одной из стран, где зафиксирована наивысшая смертность от коронавируса.

Кроме того, в Германии из-за коронавирусной эпидемии отменили Октберфест.

Также канцлер Германии Ангела Меркель анонсировала поэтапный план выхода из карантина.

Ранее из-за коронавируса Германия ввела пограничный контроль со странами Евросоюза.

Тем временем, Греция начнет выходить из карантина 4 мая, а ученые назвали даты окончания пандемии в Украине и мире.