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13 травня 2020, середа, 17:09 5
Кабмін 2020-05-13T17:30:02+03:00
Українські Новини
Кабмін вніс коронавірус в перелік професійних захворювань

Кабмін вніс коронавірус в перелік професійних захворювань

Елизавета Кесельман
Кабмін, Коронавірус, коронавірус в Україні, боротьба з коронавірусом
Коронавірус. Фото: eurasiareview.com
Коронавірус. Фото: eurasiareview.com

Кабінет Міністрів вніс коронавірусну інфекцію COVID-19, якою за останніми даними в Україні захворіли 16 425 осіб, в перелік професійних захворювань.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

Так, для задіяних у ліквідації наслідків коронавірусу медичних та інших працівників, коронавірус буде вважатися професійним захворюванням.

Рішення прийнято з технічними доробками в одноденний термін.

Як повідомляли Українські Новини, 7 травня Верховна Рада встановила страхові виплати медпрацівникам, задіяним у боротьбі з коронавірусною інфекцією, у розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб на 1 січня випадку у разі смерті від коронавірусної інфекції.

Тим часом у Києві другий день поспіль зменшується кількість нових хворих на коронавірус.

ВООЗ заявила про п'ять методів лікування коронавірусу, що дозволяють полегшити протікання хвороби, а в ООН заявили, що коронавірус може перетворитися в проблему десятиліття з голодом і тероризмом.

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