ВОЗ заявила о пяти методах лечения коронавируса, позволяющие облегчить протекание болезни

Всемирная организация здравоохранения, которая на днях обновила стратегический план по борьбе с коронавирусом, обнаружила 4-5 методов лечения COVID-19, которые облегчат протекание болезни. Об этом передает Reuters.

Как передает ведомство, все методы находятся на разных стадиях исследования, однако, у ВОЗ нет ничего, что могло бы окончательно убить и остановить вирус.

"У нас есть потенциально положительные данные, но нам нужно видеть больше данных, чтобы быть на 100% уверенными в том, что это лечение эффективно", – говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранее ВОЗ заявила, что коронавирус имеет животное происхождение.

Также Всемирная организация здравоохранения сравнила коронавирус с недолеченной болезнью и призвала страны не ослаблять карантин раньше времени.

Кроме того, в ВОЗ предупредили, что COVID-19 может вернуться, если быстро закончить карантин.

Тем временем, ООН заявила, что коронавирус может превратиться в проблему десятилетия с голодом и терроризмом.

По последним данным на 12 мая, в мире количество инфицированных коронавирусом составляет 4,1 млн человек.