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12 мая 2020, вторник, 15:48 1967
Мир 2020-05-12T16:30:03+03:00
Українські Новини
ВОЗ заявила о пяти методах лечения коронавируса, позволяющие облегчить протекание болезни

ВОЗ заявила о пяти методах лечения коронавируса, позволяющие облегчить протекание болезни

Елизавета Кесельман
ВОЗ, Коронавирус, лечение коронавируса, методы лечения коронавируса
Всемирная организация здравоохранения. Фото: Википедия
Всемирная организация здравоохранения. Фото: Википедия

Всемирная организация здравоохранения, которая на днях обновила стратегический план по борьбе с коронавирусом, обнаружила 4-5 методов лечения COVID-19, которые облегчат протекание болезни. Об этом передает Reuters. 

Как передает ведомство, все методы находятся на разных стадиях исследования, однако, у ВОЗ нет ничего, что могло бы окончательно убить и остановить вирус. 

"У нас есть потенциально положительные данные, но нам нужно видеть больше данных, чтобы быть на 100% уверенными в том, что это лечение эффективно", говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, ранее ВОЗ заявила, что коронавирус имеет животное происхождение. 

Также Всемирная организация здравоохранения сравнила коронавирус с недолеченной болезнью и призвала страны не ослаблять карантин раньше времени. 

Кроме того, в ВОЗ предупредили, что COVID-19 может вернуться, если быстро закончить карантин.

Тем временем, ООН заявила, что коронавирус может превратиться в проблему десятилетия с голодом и терроризмом.

По последним данным на 12 мая, в мире количество инфицированных коронавирусом составляет 4,1 млн человек. 

 

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