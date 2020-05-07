Коронавирус может превратиться в проблему десятилетия с голодом и терроризмом, - ООН

Заместитель генсекретаря ООН Марк Лоукок считает, что распространение эпидемии коронавируса в бедных странах может "бумерангом" ударить по США, Европе и странах Запада, если они не помогут преодолеть вирус в развивающихся странах.

"Никто не будет в безопасности, пока все не будут в безопасности ... Нам нужны чрезвычайные меры". С такими словами обратился богатых стран мира, пишет "Голос Америки".

В четверг ООН повысил запрос на помощь для преодоления пандемии в 50 бедных странах Африки и Латинской Америки с 2 до 6,7 миллиарда долларов. С момента первоначального запроса, выданного в конце марта, ООН удалось собрать 1 миллиард долларов США на преодоление эпидемии в 37 развивающихся странах.

"Мы можем избежать ситуации, когда годовалая проблема может превратиться в десятилетнюю проблему со всеми прогнозируемыми последствиями: нестабильностью, миграцией, создание условий для террористов, и другое", - отметил чиновник.

Пандемия достигнет своего пика в бедных странах через три месяца, или полгода и эти страны потребуют значительных объемов помощи.

"Если не действовать сейчас, должны быть готовы к усилению конфликтов, голода и смертости", - заявил чиновник.

"Многие страны, в которых мы работаем, могут стать чем-то вроде резервуаров вируса, если не будут приняты весомых усилий по сдерживанию этого вируса", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, в Украине Рада ввела регулярное тестирование для медиков на COVID-19, работающих с коронавирусными больными. Также Минздрав заявил, что если отменить карантин слишком рано, Украину ждет вторая волна коронавируса.