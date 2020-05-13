После двухдневного падения в Украине увеличилось количество новых случаев коронавируса

12 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 402 до 16 425, количество умерших от заболевания - на 14 человек до 439 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 7,2%, количество новых летальных случаев - снизилось на 17,6%.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 9:00 13 мая в Украине 16 425 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 439 летальных, 3 716 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 402 новых случая", - говорится в нем.

Таким образом, 12 мая количество новых случаев заболевания составило 2,5% от общего количества заболевших на 11 мая, этот показатель десятый день подряд находится ниже 5% (показателя, который Кабмин определил в качестве контрольного для смягчения карантина).

Больше всего случаев инфицирования выявлено в Черновицкой области (2 444), в Киеве (1 960) и Ивано-Франковской (1 144) области.

Процент новых случаев коронавируса

В Киевской области зафиксировано 1 049 случаев коронавирусной инфекции, Ривненской области - 1 045 случаев, в Тернопольской - 1 028, во Львовской - 870, в Днепропетровской - 773, в Одесской - 680, в Харьковской - 672, в Закарпатской - 764, в Винницкой - 628, в Житомирской - 530, в Волынской - 510, в Кировоградской - 428, в Черкасской - 346 случаев.

Количество новых случаев коронавируса

331 случай выявлен в Запорожской области, 257 случаев - в Полтавской области, 225 случаев - в Николаевской, 196 случаев - в Хмельницкой, 165 случаев - в Херсонской, 157 случаев - в Сумской, 102 случая - в Донецкой, 79 случаев - в Черниговской и 42 случая - в Луганской области.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как не заразиться коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровья

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