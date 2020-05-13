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13 мая 2020, среда, 12:15 1018 Инфографика
Общество 2020-05-13T12:35:19+03:00
Українські Новини
В Киеве второй день подряд уменьшается количество новых больных коронавирусом

В Киеве второй день подряд уменьшается количество новых больных коронавирусом

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Киеве количество случаев коронавируса увеличилось на 30 по сравнению с 12 мая. Об этом сегодня, 13 мая, во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, он сообщил, что количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса за сутки в Киеве составляет 30 человек (59 за прошлые сутки).

За последние сутки заболели: 7 женщин в возрасте от 21 до 82 лет и 3 девочки 8, 9 и 14 лет. также 9 мужчин в возрасте от 39 до 81 года и мальчик, которому 13 лет.

За прошлые сутки в Киеве от коронавируса умерли два человека, всего 40 летальных случаев.

Всего в столице 1960 подтвержденных случаев коронавируса

За последние сутки в больницы госпитализированы пять пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

Выздоровели 169 киевлян.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как не заразиться коронавирусом. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, 12 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 402 до 16 425, количество умерших от заболевания - на 14 человек до 439 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев увеличилось на 7,2%, количество новых летальных случаев - снизилось на 17,6%.

Тем временем ВОЗ заявила о пяти методах лечения коронавируса, позволяющих облегчить протекание болезни. 

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