В Украине ввели страхование медиков, работающих с COVID-19

Сегодня Верховная Рада ввела регулярное тестирование для медиков на COVID-19, работающих с коронавирусными больными и установила страховые выплаты медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, в размере 750 прожиточных минимумов для работоспособных лиц на 1 января в случае в случае смерти от коронавирусной инфекции.

За принятие соответствующего законопроекта №3376 за основу проголосовало 337 депутатов при минимально необходимых 226, в целом - 340 депутатов, передают Українськi Новини.

Согласно закону о государственном бюджете на 2020 год, с 1 января прожиточный минимум для работоспособных составляет 2 102 гривны, в связи с этим размер выплаты составит 1,577 млн гривен.

В случае смерти медработника от коронавирусной инфекции выплату смогут получить в равных частях члены его семьи, родители, лица, которые находились на его содержании.

Если медику, задействованному в борьбе с коронавирусной инфекцией и заболевшему COVID-19 при выполнении профессиональных обязанностей, в течении 1 года будет установлена группа инвалидности вследствие перенесенного заболевания, то он получит выплату в размере не менее 300 прожиточный минимумов для работоспособных лиц.

Размер выплаты в таком случае будет зависеть от группы инвалидности и степени потери трудоспособности.

Согласно внесенной с трибуны парламента правке комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, страхование также распространяется на студентов старших курсов медицинских университетов и интернов, которые на добровольных началах привлечены к борьбе с коронавирусом.

Также документ содержит положение, что медработник, умерший от коронавирусной инфекции, приравнивается по своему статусу к военнослужащему, погибшему при исполнении служебных обязанностей.

Члены семьи такого медработника, его родители и иждивенцы пользуются всеми правами и гарантиями, предусмотренными законодательством Украины для членов семьи, родителей и иждивенцев военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей.

Как сообщали Українськi Новини, по состоянию на 1 мая в Украине от коронавируса скончались 16 медработников.

Также Минздрав заявил, что если отменить карантин слишком рано, Украину ждет вторая волна коронавируса.