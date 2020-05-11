Вибори президента в Польщі, призначені на 10 травня, не відбулися

Після тривалих суперечок, влада Польщі ухвалила рішення призначити вибори на 10 травня у форматі "поштового голосування". Проте, державна виборча комісія Польщі оголосила, що голосування на виборах президента 10 травня було неможливим. Про це повідомляє RMF24.

Як повідомляє відомство, виборчий комітет заявив, що виборці не змогли проголосовть за кандидатів 10 травня. Формально виборча комісія підтвердила, що вибори президента Польщі не відбулися.

Наголошується, що на даний момент у Сейму Польщі в запасі є два тижні, щоб оголосити нову дату проведення президентських виборів.

Як повідомляли Українські Новини, у Польщі хотіли скасувати вибори президента і продовжити термін Дуди на 2 роки, але з умовою, що він більше не буде балотуватися.

Також Сейм Польщі пропонував ввести режим надзвичайної ситуації, щоб відкласти президентські вибори.

Польща відновила видачу робочих віз українців. Крім того, в Польщі відновили роботу торгові центри готелі.

Тим часом сенат Франції підтримує продовження надзвичайного стану до 10 липня у зв'язку з пандемією коронавіруса.