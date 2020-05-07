В Польше заявили об отмене президентских выборов 10 мая

В Польше заявили об отмене президентских выборов, назначенных на 10 мая из-за коронавируса после того, как предлагалось ввести режим ЧС для отмены выборов. Об этом сообщили лидер правящей партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения "Соглашение", передает Польское агентство печати.

Отмечается, что новые выборы решено провести в заочной форме - по почте.

"После истечения крайнего срока 10 мая 2020 года и ожидаемой отмены выборов Верховным судом, ввиду того, что они не были проведены, спикер Сейма Республики Польша объявит новые президентские выборы как можно скорее", - заявили партии.

Как сообщали Українські Новини, первый тур выборов президента в Польше назначен на 10 мая. Однако из-за пандемии коронавируса власти выдвинули идею проведения выборов и голосования по почте. 6 мая сенат Польши отклонил постановление.

Кроме того, в Польше хотели отменить выборы президента и продлить срок Дуды на 2 года.

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Кроме того, в Польше возобновили работу торговые центры и гостиницы.