Три авіакомпанії мають намір відновити рейси з України в кінці травня – початку червня

В той час, як Кабмін вирішив видавати дозволи на роботу за кордоном окремо на кожен запит, три авіакомпанії - Czech Airlines, Wizz Аіг і Lufthansa має намір відновити рейси з України в кінці травня – початку червня.

Про це свідчать дані на сайтах компаній, передають Українські Новини.

Czech Airlines має намір відновити польоти з України вже 24 травня: з 24 травня Київ - 7 рейсів на тиждень, з 25 травня Одеса - 3 рейси на тиждень.

Wizz Air має намір відновити польоти з 23 травня, а німецька компанія Lufthansa – з першого червня.

Як повідомляли Українські Новини, Польща збирається відправити чартерні рейси за українськими заробітчанами.

Також авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) отримала замовлення на виконання чартерних рейсів по перевезенню українців за трудовими контрактами в Німеччину, Великобританію, Фінляндію, Швецію, Польщу.

Тим часом, Польща відновила видачу робочих віз українцям.

Тим часом у Грузії, яка планує 1 липні розпочати туристичний сезон презентували антикризовий план з порятунку туристичної сфери. Уряд країни вирішив виділити державну субсидію у розмірі 80% на банківський відсоток за перші 5 млн ларі кредиту для готелів, річний оборот яких був менше 20 млн ларі.