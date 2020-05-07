В Грузии представили план по спасению туризма в стране

В Грузии, которая планирует 1 июле начать туристический сезон, презентовали антикризисный план по спасению туристической сферы. Правительство страны решило выделить государственную субсидию в размере 80% на банковский процент за первые 5 млн лари кредита для гостиниц, годовой оборот которых был менее 20 млн лари.

Об этом заявила министр экономики Грузии Натия Турнава, пишет "Грузия Online".

По ее словам, данная программа будет длиться 6 месяцев.

"Это огромное число гостиниц. Практически, это более 95% объектов гостиничной инфраструктуры. Мы также поможем и просубсидируем их участие в туристических выставках, что очень скоро станет актуальным и поможет нашим туристическим объектам вынести новый туристический имидж Грузии на мировой рынок. Также, вместе с министерством здравоохранения, мы поможем во внедрении стандартов безопасности ВОЗ, в чем мы на шаг опережаем многие страны", - заявил Турнава.

Кроме того, туристический бизнес до конца года будут освобождены от налога на имущество, а выплата подоходного налога будет отсрочена до конца года.

Как сообщали Українські Новини, из-за коронавируса международный туризм может упасть до 80%.

Тем временем, Львов разработал 5-этапный план выхода из туристического кризиса.