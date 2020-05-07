Грузия открывает границы для туристов с 1 июля

Грузия смягчает карантин из-за пандемии коронавируса и планирует открыться для иностранных туристов с 1 июля. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает "Эхо Кавказа".

По его словам, иностранные туристы смогут попасть в Грузию с 1 июля, а внутренний туризм должен возобновиться с 15 июня.

"Мы сделаем это при помощи обустройства безопасных коридоров на сухопутных границах с нашими соседями, а также благодаря двусторонним переговорам со странами, интересными для нас с точки зрения туризма. Эти переговоры уже начаты", - подчеркнул Гахария.

Он также добавил, что у Грузии накопился опыт управления гостиницами в условиях карантина.Также сообщается, что с 11 мая в Тбилиси будут сняты все виды ограничений на передвижение, а с 14 мая полностью откроется сообщение с Рустави и Гардабани. Крупнейшие города страны - Тбилиси, Рустави, Кутаиси и Батуми - были закрыты с 15 апреля.

Как сообщали Українські Новини, Грузия ранее отказалась принять экспресс-тесты на коронавирус.

В Грузии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом еще в конце февраля.