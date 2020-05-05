Заробитчан повезут в пять европейских стран: МАУ готовит спецрейсы

В то время, как Чехия с 11 мая открывает границы для заробитчан, авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" (МАУ) получила заказ на выполнение чартерных рейсов по перевозке украинцев по трудовым контрактам в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"Сейчас МАУ получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу", - сказано в нем.

В частности, 5 мая авиакомпания намерена выполнить третий специальный пассажирской рейс из Киева во Франкфурт (аэропорт "Хан") по перевозке украинских граждан по трудовым контрактам.

Отмечается, что такие перевозки стали возможны благодаря сотрудничеству с Министерством иностранных дел и офисом вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Согласно сообщению, к обязательным условиям путешествия относятся наличие трудовой визы, контракта сроком от трех месяцев, медицинской страховки, в том числе на случай COVID-19.

При этом к перевозке принимаются только официально трудоустроенные граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском.

Ранее уже были выполнены аналогичные рейсы в Хельсинки и Лондон.

Как сообщали Українськi Новини, 29 апреля МАУ со значительной задержкой осуществила рейс "Киев - Лондон" для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем из-за запрета Государственной авиационной службы Украины. 1 мая в ходе брифинга Пристайко заявил, что прогнозирует выезд тысяч украинцев на сезонные работы за границу.

Также в Польше собирались отправить чартерные рейсы за украинскими заробитчанами.

Тем временем, Польша возобновила выдачу рабочих виз украинцам.