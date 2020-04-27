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  • В Польше собираются отправить чартерные рейсы за украинскими заробитчанами
27 апреля 2020, понедельник, 10:18 343
Европа 2020-04-27T10:20:04+03:00
Українські Новини
В Польше собираются отправить чартерные рейсы за украинскими заробитчанами

В Польше собираются отправить чартерные рейсы за украинскими заробитчанами

Ольга Фандорина
Польша, Заробитчане, Украинцы в Польше, Чартер, Украинские работники
Трудовая миграция, заробитчане. Фото: Ualife.net
Трудовая миграция, заробитчане. Фото: Ualife.net

В Польше готовят чартерные рейсы для украинских заробитчан, чтобы те прибыли в страну для сбора урожая. 

Об этом в эфире польского канала TVP заявил президент польской службы персонала промышленников Кшиштоф Инглот, передает ТСН.

Так, в Польше наблюдается острая нехватка людей для работы в сельском хозяйстве. Фермеры не смогут собрать урожай без сезонных рабочих, которые обычно приезжали из Украины.

"Мы хотим перевезти первых 200 человек из Украины на фабрики во Вроцлав",- сказал Инглот.

По его данным, в Германии фермеры уже привезли сезонных рабочих из Румынии. А в Польше скоро созреют спаржа и клубника, на сбор которых в стране не хватит рабочих рук. Несмотря на то, что организация чартеров требует значительных средств, альтернатива потерять урожай - намного хуже. 

Как сообщали Українські Новини, в 2019 больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши. 73,1% средств по официальным каналам в прошлом году поступили в долларах, 25,3% - в евро, остальные - в других валютах.

Тем временем Приватбанк ввел прямые переводы в Азербайджан, после того, как изменил порядок продажи инвалюты через Приват24.

Также Национальный банк прогнозирует снижение объема частных денежных переводов в Украину на 0,5-1 млрд долларов в 2020 году

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