У квітні зарплата секретаря РНБО знизилась удвічі

Заробітна плата секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова за квітень склала 47,2 тис. гривень, що вдвічі менше його середньої зарплати за час роботи на цій посаді.

Про це свідчить відповідь апарату РНБО на запит Українських Новин.

"Усього нараховано 47 201 гривню заробітної плати", - сказано про зарплату Данілова.

До цієї суми увійшли 18 тис. посадового окладу, 17,5 тис. надбавки за інтенсивність праці, 3,8 тис. надбавки за вислугу років, по 3,6 тис. надбавок за роботу в умовах режимних обмежень та як експерту з питань таємниць і 760 гривень індексації.

При цьому після виплати податків і зборів належна до виплати Данілову зарплата становила 38 тис. гривень.

У перший місяць роботи секретарем РНБО, в жовтні 2019 року, йому було нараховано 100 тис. гривень, у листопаді і грудні 2019 - по 98,1 тис.

У січні нинішнього року зарплата Данілова склала 99,9 тис., в лютому - 88 тис., а в березні - 58,5 тис. гривень.

Таким чином, його середня зарплата становила 90,4 тис. гривень, що майже в два рази більше, ніж було нараховано в квітні.

Заступникам секретаря РНБО з початку 2020 року нараховувалося від 57,5 тис. до 88 тис. гривень зарплати на місяць.

У квітні їм було нараховано 47 - 47,1 тис. гривень, а видано - від 37,9 тис. до 46,4 тис. гривень.

Наприкінці березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що Кабінет Міністрів пропонує до кінця року скоротити наполовину зарплату чиновникам, які одержують більше 47 тис. гривень, та зменшити на 30% зарплату та винагороду керівникам і членам наглядових рад державних підприємств і держкомпаній.

10 квітня Президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні, що з квітня зарплати державних службовців не будуть перевищувати 47 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, уже в перший місяць роботи секретарем Данілов заробив у РНБО більше, ніж Данилюк за весь час. Він займає посаду секретаря РНБО з жовтня 2019, а до цього працював заступником Олександра Данилюка. Данилюк заробляв у РНБО вдвічі більше Турчинова.

Секретар РНБО Олексій Данілов задекларував більше 100 картин, майже 500 фарфорових статуеток і близько 20 тис. книг.