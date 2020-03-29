Кабмін запропонував у два рази скоротити зарплату чиновників, у яких вона вище 47 тис. гривень

Кабінет Міністрів, крім того, що запропонував зменшити на 8,3 млрд гривень субсидії,

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram, передають Українські Новини.

"Уряд пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники, які мають заробітну плату більш як 10 "мінімалок" (зараз 47 тис. гривень), отримували лише половину. Виняток - працівники, задіяні в заходах з боротьби з COVID-19 та заходах з нацбезпеки і оборони. Ми хочемо на 30% зменшити розмір оплати праці і винагороди керівникам і членам спостережних рад держпідприємств і держкомпаній. Отже, почнемо перегляд Держбюджету із себе", - написав він.

Як повідомляли Українські Новини, финансирование Міносвіти хочуть урізати майже на 6 млрд грн. Також Кабмін хоче вдвічі скоротити фінансування Інституту нацпам'яті.