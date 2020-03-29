Кабмін запропонував у два рази скоротити зарплату чиновників, у яких вона вище 47 тис. гривень

Кабінет Міністрів, крім того, що запропонував зменшити на 8,3 млрд гривень субсидії, пропонує до кінця 2020 року скоротити наполовину зарплату чиновникам, які одержують більше 47 тис. гривень, та зменшити на 30% зарплату і винагороду керівникам і членам наглядових рад держпідприємств і держкомпаній. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram, передають Українські Новини. "Уряд пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники, які мають заробітну плату більш як 10 "мінімалок" (зараз 47 тис. гривень), отримували лише половину. Виняток - працівники, задіяні в заходах з боротьби з COVID-19 та заходах з нацбезпеки і оборони. Ми хочемо на 30% зменшити розмір оплати праці і винагороди керівникам і членам спостережних рад держпідприємств і держкомпаній. Отже, почнемо перегляд Держбюджету із себе", - написав він. Як повідомляли Українські Новини, финансирование Міносвіти хочуть урізати майже на 6 млрд грн. Також Кабмін хоче вдвічі скоротити фінансування Інституту нацпам'яті.