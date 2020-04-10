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10 апреля 2020, пятница, 19:26 28
Президент 2020-04-10T19:30:42+03:00
Українські Новини
Зеленский предупредил о сокращении зарплат госслужащим: будут получать не более 47 тысяч

Зеленский предупредил о сокращении зарплат госслужащим: будут получать не более 47 тысяч

Таня Войтюк
Верховная Рада, Зарплаты, Карантин, Владимир Зеленский, зарплаты чиновников

Президент Владимир Зеленский заявляет, что с апреля зарплаты госслужащих, на которых Кабмин рассчитывает сэкономить 1,5 млрд, не превышают 47 тыс. гривен.

Об этом он заявил в своем видеообращении, передают Українськi Новини.

"Подтянуть пояса должны все госслужащие. Уже с апреля, независимо от ранга и их (госслужащих) должности зарплата не превышает 47 тыс. гривен. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников Национального банка Украины, ЦИКа и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов. Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое", - сказал он.

Зеленский отметил важность этих решений, которые "доказывают философию нового правительства".

"Верю, что это будет поддержано украинским парламентом, который в понедельник, 13 апреля, рассмотрит изменения в государственный бюджет. Уверен, что все народные избранники станут на сторону украинских врачей, предпринимателей, пенсионеров и всех украинцев, которые оказались в затруднительной ситуации. Уверен, что всем депутатам не все равно", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, Украине необходимо погасить $3,5 млрд внешних долгов и $5,5 млрд внутренних в 2020.

Напмоним, Рада проведет внеочередное заседание по госбюджету 13 апреля.

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