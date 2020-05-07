В Україні другий день поспіль збільшується кількість нових випадків коронавірусу

В Україні за останню добу знову збільшилася кількість нових випадків коронавірусу до 507, всього 13 691 інфікованих. Про це йдеться в повідомленні МОЗ, передають Українські Новини.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 7 травня в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 507 нових випадків (487 за минулу добу).

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 485 випадків;

Волинська область - 393 випадку;

Дніпропетровська область - 624 випадку;

Донецька область - 89 випадків;

Житомирська область - 468 випадків;

Закарпатська область - 600 випадків;

Запорізька область - 300 випадків;

Івано-Франківська область - 1055 випадків;

Кіровоградська область - 403 випадку;

м. Київ - 1675 випадків;

Київська область - 916 випадків;

Львівська область - 595 випадків;

Луганська область - 42 випадки;

Миколаївська область - 171 випадок;

Одеська область - 568 випадків;

Полтавська область - 236 випадків;

Рівненська область - 817 випадків;

Сумська область - 131 випадок;

Тернопільська область - 951 випадок;

Харківська область - 448 випадків;

Херсонська область - 146 випадків;

Хмельницька область - 138 випадків;

Чернівецька область - 2048 випадків;

Черкаська область - 324 випадку;

Чернігівська область - 68 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 травня 2020 у Центр надійшло 1182 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 35904 повідомлення про підозру на COVID-19.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, з 11 травня відкриють парки, сквери та зони відпочинку і зможуть працювати адвокати, нотаріуси, аудитори і стоматологи.

Також Київ дозволив продаж фаст-фуду і напоїв у МАФах з 5 травня.