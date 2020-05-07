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07 травня 2020, четвер, 09:28 4 Інфографіка
Суспільство 2020-05-07T11:00:02+03:00
Українські Новини
В Україні другий день поспіль збільшується кількість нових випадків коронавірусу

В Україні другий день поспіль збільшується кількість нових випадків коронавірусу

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Чернівцях
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

В Україні за останню добу знову збільшилася кількість нових випадків коронавірусу до 507, всього 13 691 інфікованих. Про це йдеться в повідомленні МОЗ, передають Українські Новини.

За даними ЦОЗ, станом на 9:00 7 травня в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 507 нових випадків (487 за минулу добу).

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 485 випадків;
  • Волинська область - 393 випадку;
  • Дніпропетровська область - 624 випадку;
  • Донецька область - 89 випадків;
  • Житомирська область - 468 випадків;
  • Закарпатська область - 600 випадків;
  • Запорізька область - 300 випадків;
  • Івано-Франківська область - 1055 випадків;
  • Кіровоградська область - 403 випадку;
  • м. Київ - 1675 випадків;
  • Київська область - 916 випадків;
  • Львівська область - 595 випадків;
  • Луганська область - 42 випадки;
  • Миколаївська область - 171 випадок;
  • Одеська область - 568 випадків;
  • Полтавська область - 236 випадків;
  • Рівненська область - 817 випадків;
  • Сумська область - 131 випадок;
  • Тернопільська область - 951 випадок;
  • Харківська область - 448 випадків;
  • Херсонська область - 146 випадків;
  • Хмельницька область - 138 випадків;
  • Чернівецька область - 2048 випадків;
  • Черкаська область - 324 випадку;
  • Чернігівська область - 68 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 травня 2020 у Центр надійшло 1182 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 35904 повідомлення про підозру на COVID-19.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, з 11 травня відкриють парки, сквери та зони відпочинку і зможуть працювати адвокати, нотаріуси, аудитори і стоматологи.

Також Київ дозволив продаж фаст-фуду і напоїв у МАФах з 5 травня.

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