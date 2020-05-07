В Україні другий день поспіль збільшується кількість нових випадків коронавірусу

В Україні за останню добу знову збільшилася кількість нових випадків коронавірусу до 507, всього 13 691 інфікованих. Про це йдеться в повідомленні МОЗ, передають Українські Новини. За даними ЦОЗ, станом на 9:00 7 травня в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 507 нових випадків (487 за минулу добу). Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 485 випадків; Волинська область - 393 випадку; Дніпропетровська область - 624 випадку; Донецька область - 89 випадків; Житомирська область - 468 випадків; Закарпатська область - 600 випадків; Запорізька область - 300 випадків; Івано-Франківська область - 1055 випадків; Кіровоградська область - 403 випадку; м. Київ - 1675 випадків; Київська область - 916 випадків; Львівська область - 595 випадків; Луганська область - 42 випадки; Миколаївська область - 171 випадок; Одеська область - 568 випадків; Полтавська область - 236 випадків; Рівненська область - 817 випадків; Сумська область - 131 випадок; Тернопільська область - 951 випадок; Харківська область - 448 випадків; Херсонська область - 146 випадків; Хмельницька область - 138 випадків; Чернівецька область - 2048 випадків; Черкаська область - 324 випадку; Чернігівська область - 68 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 7 травня 2020 у Центр надійшло 1182 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 35904 повідомлення про підозру на COVID-19. Як захиститися від коронавірусу: Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра. Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота. Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця. У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як повідомляли Українські Новини, з 11 травня відкриють парки, сквери та зони відпочинку і зможуть працювати адвокати, нотаріуси, аудитори і стоматологи. Також Київ дозволив продаж фаст-фуду і напоїв у МАФах з 5 травня.