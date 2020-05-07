Сенат Польщі пропонує владі ввести надзвичайну ситуацію, щоб відкласти вибори

Сенат Польщі закликає владу країни ввести надзвичайну ситуацію, щоб перенести заплановані на 10 травня вибори президента, які пропонувалося провести поштою. Про це повідомляє RMF24.

Дане рішення підтримав 51 сенатор, 49 висловилися проти.

"Положення стихійного лиха, яке існує де-факто, але не де-юре, дає широкі можливості, щоб відкласти президентські вибори у відповідності з Конституцією", - заявив спікер Сенату Томаш Гродзкий.

Як повідомляли Українські Новини, перший тур виборів президента Польщі призначено на 10 травня.

Однак через пандемії коронавірусу влада висунула ідею проведення голосування поштою. 6 травня сенат Польщі відхилив постанову.

Крім того, в Польщі хотіли скасувати вибори президента і продовжити термін Дуди на 2 роки.

Польща відновила видачу робочих віз українців.

Крім того, в Польщі відновили роботу торгові центри готелі.

Тим часом сенат Франції підтримує продовження надзвичайного стану до 10 липня у зв'язку з пандемією коронавірусу.