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06 мая 2020, среда, 12:46 58
Европа 2020-05-06T13:15:02+03:00
Українські Новини
Сенат Польши отклонил проведение выборов президента по почте

Сенат Польши отклонил проведение выборов президента по почте

Елизавета Кесельман
Польша, Анджей Дуда, Выборы Президента Польши
Флаг Польши. Фото: mediabakery.com
Флаг Польши. Фото: mediabakery.com

В Польше, где ранее предлагалось провести выборы президента по почте, которые назначены на 10 мая, верхняя палата парламента (Сенат) отклонила эту идею 5 мая во время заседания. Об этом передает DW. 

Ранее правящая партия Польши "Закон и справедливость" предложила провести голосование по почте на майских выборах президента. Сенат выступил против, но Сейм может преодолеть вето верхней палаты парламента.

Оппозиция, занимающая более половины мест в Сенате, выступает за перенос выборов. Среди прочего, оппозиционные депутаты допускают, что почта не сможет доставить бюллетени всем 30 млн избирателей вовремя. Законопроект предусматривает возможность переноса выборов на 17 или 23 мая.

По конституции Польши, Сенат имеет право отклонить любой законопроект, переданный Сеймом. Однако нижняя палата может преодолеть вето Сената абсолютным большинством голосов. Большинство мест в Сейме занимает "Закон и справедливость". Голосование депутатов по документу ожидается в ближайшие дни.

Кандидатом от правящей партии на президентских выборах выступает нынешний глава государства Анджей Дуда, он лидирует в опросах общественного мнения. Дуда занимает пост президента Польши с 2015 года.

Как сообщали Українські Новини, в Польше хотят отменить выборы президента и продлить срок Дуды на 2 года.

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