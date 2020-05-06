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06 травня 2020, середа, 10:10 4 Думка
Суспільство 2020-05-06T11:30:03+03:00
Українські Новини
Заборона громадян виїжджати за кордон суперечить твердженням про європейський курс України, - правозахисник

Заборона громадян виїжджати за кордон суперечить твердженням про європейський курс України, - правозахисник

Елизавета Драбкина
Євген Захаров, літак, Чартерний рейс, Заробітки
Літак. Фото: Pixabay
Літак. Фото: Pixabay

Голова правління Української Гельсінської спілки з прав людини, директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров вважає, що заборона громадянам виїжджати за кордон повністю суперечить твердженням про європейський курс України.

Про це він повідомив в коментарі Українським Новинам.

"Сама по собі ідея, що держава може заборонити людям кудись виїжджати абсолютно хибна, вона повністю суперечить нашим твердженням про європейський курс України та європейські цінності ", - сказав він.

Захаров згадав про 2 ситуаціях коли уряд намагався заборонити українцям вилетіти на заробітки чартерними рейсами до Великобританії і Фінляндії.

"Уряд протягом тижня або навіть більше давав абсолютно суперечливі заяви з приводу виїзду українських трудових мігрантів на роботу за кордон... То вони говорили, що хочуть, щоб люди залишалися тут і працювали, застосовували свої знання та вміння в Україні, то говорили, що турбуються про їхню безпеку і нелогічно їх відпускати, оскільки вірус ще є, і поїздки небезпечні, то говорили, що вони хочуть вести переговори з роботодавцями, щоб захистити права українців за кордоном", - зазначив Захаров.

Пізніше українцям все ж дозволили вилетіти за кордон.

"У підсумку все звелося до того, що під градом критики українців, які були обурені такою позицією Кабміну, коливання зникли, і уряд сказав, що заборони на виїзд не було, і в подальшому він не буде перешкоджати", - прокоментував правозахисник.

При цьому Захаров не виключає, що схожі ситуації можуть повторитися.

"Згодом таке ж може початися з іншими групами населення, наприклад, влітку якась частина українців захоче в туристичних цілях поїхати відпочивати в безпечні країни. Теж будуть щось таке говорити", - вважає він.

Правозахисникпояснив, що Кабмін таким чином може порушити права людини.

"Уряд абсолютно не правий - він порушує права людини в даній ситуації, оскільки свобода пересування гарантується і Конституцією України, і міжнародними договорами, такими як Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Європейська конвенція про права людини. І якби таке (заборона на виїзд) дійсно сталося, то той, кого не пустили, міг би подати заяву проти держави в Європейський суд, і він би напевно виграв таку справа. Але у нас одумалися і припинили", - сказав він.

Захаров вважає, що люди повинні працювати там, де вони хочуть, де їх більше цінують.

"Взагалі, можна образно сказати, що, на жаль, держава в даній історії показала, що вона ніби ставиться до нас, як до тварин в зоопарку, - що ось так можна звертатися. І, звичайно, це надзвичайно дивно", - додав він.

Як повідомляли Українськi Новини, авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) отримала замовлення на виконання чартерних рейсів з перевезення українців за трудовими контрактах в Німеччину, Великобританію, Фінляндію, Швецію, Польшу.

1 травня під час брифінгу Пристайко заявив, що прогнозує виїзд тисяч українців на сезонні роботи за кордон.

Також в Польщі збиралися відправити чартерні рейси за українськими заробітчанами.

Тим часом, Польща відновила видачу робочих віз українцям.

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