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01 мая 2020, пятница, 20:53 15
Кабмин 2020-05-01T20:53:30+03:00
Українські Новини
Кабмин не будет препятствовать заробитчанам в выезде на сезонные работы, - Пристайко

Кабмин не будет препятствовать заробитчанам в выезде на сезонные работы, - Пристайко

Надежда Комендантова
Кабмин, Вадим Пристайко , трудовые мигранты, Заробитчане, Выезд за границу
Трудовая миграция. Фото: Ualife.net
Трудовая миграция. Фото: Ualife.net

В то время, как Кабинет Министров решил принимать решение об отправке украинцев на сезонные работы за границу исходя из эпидемиологической ситуации в запрашивающей стране Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко прогнозирует выезд тысяч украинцев на сезонные работы за границу.

Об этом он заявил в ходе брифинга, передают Українськi Новини.

"Ведутся переговоры о тысячах людей для трудоустройства, мы говорим о нескольких сотнях рейсов, которые придется осуществить нашим авиалиниям, чтобы перевезти такую ​​группу людей. Ожидают трудоустройство наших людей Польша, Германия, Чехия и вообще страны вокруг Украины", - сказал Пристайко.

Он отметил, что уже также проведены переговоры с представителями правительств Австрии и Израиля, на понедельник запланированы переговоры с финскими коллегами.

"К нам уже обратилось несколько правительств с тем, что ожидают организованные группы украинцев. Я вчера говорил с австрийским министром иностранных дел, и речь идет о 802 наших сотрудниках, которых ожидают 44 фирмы", - сказал Пристайко.

Он указал, что правительство не будет препятствовать украинцам в выезде на сезонные работы в Европу.

"Мы не запрещаем, не можем и не будем. Мы не Советский союз, мы никого не держим за "железным занавесом". Мы пытаемся упорядочить трудоустройство за рубежом на базе тех ограничений, которые были введены для всех граждан Украины", - сказал Пристайко.

По его словам, правительство стремится придать процессу выезда максимальную организованность и по возможности ожидает централизованные обращения правительств тех стран, которые заинтересованы в наших рабочих.

"Мы ожидаем также гарантированное трудоустройство не менее, чем на 3 месяца. Мы ожидаем, что приезд этих групп будет организован и скоординирован, возможно, чартерными рейсами. Обсервация и другие мероприятия будут обеспечены как в стране, куда приезжают наши рабочие, так и при возвращении в Украину", - сказал Пристайко.

Как сообщали Українськi Новини, авиакомпания МАУ получила разрешение на осуществление чартерного рейса с легальными украинскими работниками, вылет которого был заблокирован в среду по требованию правительства.

Ранее в Польше собирались отправить чартерные рейсы за украинскими заробитчанами.

Тем временем Шмыгаль заявил, что в ближайшее время появится много рабочих мест с зарплатой до 8 тыс. гривен.

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