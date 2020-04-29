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29 апреля 2020, среда, 15:04 289
Общество 2020-04-29T15:19:30+03:00
Українські Новини
Украина запретила своим гражданам вылет на работу в Лондон

Украина запретила своим гражданам вылет на работу в Лондон

Ольга Фандорина
Карантин, Рейс, МАУ, отмена авиарейсов, Украинские работники

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" отменила запланированный на 29 апреля рейс "Киев - Лондон" из-за запрета Государственной авиационной службы Украины, он был организован для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, которые имеют долгосрочный контракт с работодателем за рубежом.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"Рейс был организован по заказу работодателя, который заблаговременно позаботился об обеспечении украинских граждан долгосрочным контрактам. В этих условиях легально и официально трудоустроенные украинцы могут находиться на территории Великобритании. Соответственно, данная категория не является рисковой для Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данные граждане не нуждались бы в эвакуации в ближайшее время и не были бы потенциальными распространителями на территории Украины covid-19.

"Рейс отменен из-за запрета авиационных властей Украины, который авиакомпания получила за 2 часа до запланированного времени вылета без указания оснований и ссылки на нормативные документы", - говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что авиакомпания подала все необходимые документы для получения разрешений вовремя и рассчитывала на заблаговременное или в разумные сроки получение решения.

Пассажиры рейса сейчас находятся в терминале международного аэропорта "Борисполь".

Как сообщали Українськi Новини, министр рассказал, когда заробитчан начнут выпускать за границу.

Тем временем, Шмыгаль заявил, что в ближайшее время появится много рабочих мест с зарплатой до 8 тыс. гривен.

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