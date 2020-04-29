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  • После скандала заблокированный чартер с заробитчанами все же вылетел в Лондон
29 апреля 2020, среда, 23:52 101
Политика 2020-04-29T23:52:01+03:00
Українські Новини
После скандала заблокированный чартер с заробитчанами все же вылетел в Лондон

После скандала заблокированный чартер с заробитчанами все же вылетел в Лондон

Надежда Комендантова
Скандал, Лондон, МАУ, отмена авиарейсов, Заробитчане, Украинские работники

Авиакомпания МАУ получила разрешение на осуществление чартерного рейса с легальными украинскими работниками, вылет которого был заблокирован в среду по требованию правительства.

Рейс PS1117 вылетел из Борисполя ориентировочно в 21:35, с почти 9-часовой задержкой, сообщает "Европейская правда".

Приземление украинского чартера в лондонском аэропорту Хитроу запланировано на 22:30, подтверждает диспетчерская этого аэропорта. "Громадське" также подтверждает отправления рейса - издание разместило видео, снятое одним из пассажиров в салоне самолета.

Как сообщали Українськi Новини, министр рассказал, когда заробитчан начнут выпускать за границу.

Также  в Польше собирались отправить чартерные рейсы за украинскими заробитчанами.

Тем временем, Кабинет Министров будет принимать решение об отправке украинцев на сезонные работы за границу исходя из эпидемиологической ситуации в запрашивающей стране в то время

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Самолет МАУ. Фото: gk-press.if.ua
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