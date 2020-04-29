После скандала заблокированный чартер с заробитчанами все же вылетел в Лондон

Авиакомпания МАУ получила разрешение на осуществление чартерного рейса с легальными украинскими работниками, вылет которого был заблокирован в среду по требованию правительства. Рейс PS1117 вылетел из Борисполя ориентировочно в 21:35, с почти 9-часовой задержкой, сообщает "Европейская правда". Приземление украинского чартера в лондонском аэропорту Хитроу запланировано на 22:30, подтверждает диспетчерская этого аэропорта. "Громадське" также подтверждает отправления рейса - издание разместило видео, снятое одним из пассажиров в салоне самолета. Літак із українськими заробітчанами після майже 9-годинної затримки все ж вирушив із «Борисполя» у Лондон. Спершу рейс скасували за декілька годин до відльоту, але пасажири залишилися в аеропорту й дочекалися на дозвіл летіти.Відео з літака нам надіслав Олег Тумак pic.twitter.com\/sGHLKFNMSM — hromadske (@HromadskeUA) April 29, 2020 Как сообщали Українськi Новини, министр рассказал, когда заробитчан начнут выпускать за границу. Также в Польше собирались отправить чартерные рейсы за украинскими заробитчанами. Тем временем, Кабинет Министров будет принимать решение об отправке украинцев на сезонные работы за границу исходя из эпидемиологической ситуации в запрашивающей стране в то время