После скандала заблокированный чартер с заробитчанами все же вылетел в Лондон

Авиакомпания МАУ получила разрешение на осуществление чартерного рейса с легальными украинскими работниками, вылет которого был заблокирован в среду по требованию правительства.

Рейс PS1117 вылетел из Борисполя ориентировочно в 21:35, с почти 9-часовой задержкой, сообщает "Европейская правда".

Приземление украинского чартера в лондонском аэропорту Хитроу запланировано на 22:30, подтверждает диспетчерская этого аэропорта. "Громадське" также подтверждает отправления рейса - издание разместило видео, снятое одним из пассажиров в салоне самолета.

Літак із українськими заробітчанами після майже 9-годинної затримки все ж вирушив із «Борисполя» у Лондон. Спершу рейс скасували за декілька годин до відльоту, але пасажири залишилися в аеропорту й дочекалися на дозвіл летіти.

Відео з літака нам надіслав Олег Тумак pic.twitter.com/sGHLKFNMSM — hromadske (@HromadskeUA) April 29, 2020

Как сообщали Українськi Новини, министр рассказал, когда заробитчан начнут выпускать за границу.

Также в Польше собирались отправить чартерные рейсы за украинскими заробитчанами.

Тем временем, Кабинет Министров будет принимать решение об отправке украинцев на сезонные работы за границу исходя из эпидемиологической ситуации в запрашивающей стране в то время