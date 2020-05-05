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05 травня 2020, вівторок, 15:27 25
Суспільство 2020-05-05T17:15:02+03:00
Українські Новини
У столичній мерії розповіли, в якому районі Києва найбільше хворіють COVID-19

У столичній мерії розповіли, в якому районі Києва найбільше хворіють COVID-19

Кира Молчанова
КГГА, Коронавірус, карантин в Києві, Коронавірус у Києві
КМДА. Київ. Фото: ККГА
КМДА. Київ. Фото: ККГА

Печерський район продовжує бути лідером за кількістю заражених коронавірусом в столиці, поки у всьому Києві заразилися 1583 людини.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації та публікує карту поширення захворюваності.

Так, за минулу добу найбільше нових випадків COVID-19 — 9 штук — зафіксували у Дніпровському районі. "Лідерами" по загальній кількості захворювань продовжують бути Печерський, Дарницький та Святошинський і Солом'янський райони.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в наступних районах:

  • Печерський +3 (всього 336);
  • Шевченківський +5 (всього 119);
  • Солом'янський +5 (всього 153);
  • Дніпровський +9 (усього 149);
  • Святошинський +8 (всього 97);
  • Деснянський 2 (всього 153);
  • Подільський +3 (75);
  • Голосіївський 1 (всього 145);
  • Оболонський +7 (всього 113);
  • Дарницький +5 (всього 261).

Фото прес-служби КМДАІнфографіка прес-служби КМДА

Як повідомляли Українські Новини, у ще одному гуртожитку Києва у мешканця виявили коронавірус.

Спалах коронавірусу був зафіксований в гуртожитку у Петропавлівській Борщагівці.

29 квітня кількість хворих на коронавірус в гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці (Києво-Святошинський район Київської області) збільшилася на 7 осіб до 13.

У гуртожитку міста Вишневе Київської області медики зафіксували масове зараження коронавірусом.

Після цього коронавірус у Київської області виявили ще у двох гуртожитках.

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