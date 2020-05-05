У столичній мерії розповіли, в якому районі Києва найбільше хворіють COVID-19

Печерський район продовжує бути лідером за кількістю заражених коронавірусом в столиці, поки у всьому Києві заразилися 1583 людини. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації та публікує карту поширення захворюваності. Так, за минулу добу найбільше нових випадків COVID-19 — 9 штук — зафіксували у Дніпровському районі. "Лідерами" по загальній кількості захворювань продовжують бути Печерський, Дарницький та Святошинський і Солом'янський райони. Лабораторно підтверджені випадки додалися в наступних районах: Печерський +3 (всього 336); Шевченківський +5 (всього 119); Солом'янський +5 (всього 153); Дніпровський +9 (усього 149); Святошинський +8 (всього 97); Деснянський 2 (всього 153); Подільський +3 (75); Голосіївський 1 (всього 145); Оболонський +7 (всього 113); Дарницький +5 (всього 261). Інфографіка прес-служби КМДА Як повідомляли Українські Новини, у ще одному гуртожитку Києва у мешканця виявили коронавірус. Спалах коронавірусу був зафіксований в гуртожитку у Петропавлівській Борщагівці. 29 квітня кількість хворих на коронавірус в гуртожитку в Петропавлівській Борщагівці (Києво-Святошинський район Київської області) збільшилася на 7 осіб до 13. У гуртожитку міста Вишневе Київської області медики зафіксували масове зараження коронавірусом. Після цього коронавірус у Київської області виявили ще у двох гуртожитках.