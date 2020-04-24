Под Киевом в еще двух общежитиях вспышка коронавируса

Коронавирус в Киевской области обнаружили еще в двух общежитиях. Об этом на брифинге рассказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

По его словам, на сегодня продолжается санитарная обработка еще двух общежитий, где выявлены случаи коронавируса.

"Первый - в Бориспольском районе в селе Петропавловское. В общежитии проживает инфицированная медработница, с семьей она занимает отдельное крыло с собственной кухней и санузлом. Всего там 43 жильца, у всех взяли образцы на ПЦР-тест", - отметил Володин.

Второй случай был выявлен в Гостомеле у военнослужащего Национальной гвардии, который с семьей проживает в общежитии.

"Болезнь выявили во время плановой проверки. Сейчас он в инфекционном отделении Ирпенской центральной городской больницы. У членов его семьи взяли необходимые анализы", - добавил Володин.

Как защититься от коронавируса:

Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.

Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.

Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.

В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, в Украине продлили карантин: до его окончания осталось 17 дней.

Также поминальные дни, которые должны были состояться на следующие выходные после Пасхи, 25-26 апреля, в Киеве перенесли из-за карантина в связи с коронавирусом.