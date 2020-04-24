подписаться на рассылку
26.85 27.25
28.9 29.5
˟
24 апреля 2020, пятница, 18:32 1099
Общество 2020-04-24T18:33:12+03:00
Українські Новини
Под Киевом в еще двух общежитиях вспышка коронавируса

Под Киевом в еще двух общежитиях вспышка коронавируса

Ольга Фандорина
Коронавирус, Общежитие, Коронавирус в Киевской области, Коронавирус в общежитии
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Коронавирус в Киевской области обнаружили еще в двух общежитиях. Об этом на брифинге рассказал временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

По его словам, на сегодня продолжается санитарная обработка еще двух общежитий, где выявлены случаи коронавируса.

"Первый - в Бориспольском районе в селе Петропавловское. В общежитии проживает инфицированная медработница, с семьей она занимает отдельное крыло с собственной кухней и санузлом. Всего там 43 жильца, у всех взяли образцы на ПЦР-тест", - отметил Володин.

Второй случай был выявлен в Гостомеле у военнослужащего Национальной гвардии, который с семьей проживает в общежитии.

"Болезнь выявили во время плановой проверки. Сейчас он в инфекционном отделении Ирпенской центральной городской больницы. У членов его семьи взяли необходимые анализы", - добавил Володин.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, в Украине продлили карантин: до его окончания осталось 17 дней.

Также поминальные дни, которые должны были состояться на следующие выходные после Пасхи, 25-26 апреля, в Киеве перенесли из-за карантина в связи с коронавирусом. 

Больше новостей о: Коронавирус Общежитие Коронавирус в Киевской области Коронавирус в общежитии

Под Киевом в еще двух общежитиях вспышка коронавируса
Обсервацию будут проходить только те, у кого нет смартфонов, - Офис Президента
Новости
Цушко назвал своей провокацией подачу декларации как кандидата на должность замминистра финансов 19:33
В кабинете замдиректора Института рака нашли прослушку 19:25
Малые и средние производители продуктов из-за закрытия рынков не смогут реализовать товар, - УКАБ 19:15
Ровно накрыла сильная пылевая буря 19:12
Медработники Одесского онкодиспансера пожаловались на мужа Дубининой Лукьянчука в Минздрав: вымогает деньги у пациентов 19:03 Документ
больше новостей
Кому в апреле пересчитают пенсии и сколько добавят 05:30
Пенсионный фонд начал платить "Вовыну тысячу", Нефедову выплатили сразу 194 07:00 Новости дня
Повлияет ли выплата "коронавирусной" тысячи на расчет субсидий. Решение Кабмина 05:30
Пенсионный фонд начал выплачивать "коронавирусную тысячу" 16:29
Гробки-2020 перенесли: когда в Украине пройдут поминальные дни 06:30
больше новостей
В НАПК заявили, что Зеленский может не декларировать расходы на поездку в Оман 10:11
Глава Таможни Нефедов надбавками увеличил себе оклад в 6,5 раз 10:36 Документ
Денис Колесник носит часы Hublot. Фото: Страна
Муж генпрокурора Венедиктовой носит часы Hublot с бриллиантами за полтора миллиона гривен 17:58
Аваков после проигрыша всех возможных судов по "раздаче оружия" решил вообще "засекретить" эту тему 07:15 Документ
Донецк переименовали в Сталино. Глава боевиков Пушилин подписал соответствующий указ 10:54
больше новостей
Зеленский назначил нового ивано-франковского губернатора вместо Шмыгаля
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok