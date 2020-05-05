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  • В еще одном киевском общежитии нашли коронавирус. В двух других общежитиях – боле 400 человек на карантине
05 мая 2020, вторник, 13:32 151
Общество 2020-05-05T14:00:01+03:00
Українські Новини
В еще одном киевском общежитии нашли коронавирус. В двух других общежитиях – боле 400 человек на карантине

В еще одном киевском общежитии нашли коронавирус. В двух других общежитиях – боле 400 человек на карантине

Кира Молчанова
Общежитие, коронавирус в Киеве, карантин в Киеве, Коронавирус в общежитии
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

После того, как COVID-19 обнаружили в двух общежитиях столицы, в еще одном из общежитий Киева на ул. Борщаговской 4 мая был выявлен случай заболевания коронавирусом.

Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

"Вчера, уже вечером, обнаружили больного в общежитии на улице Борщаговской", - сказал он.

По словам Кличко, заболевший лечится в самоизоляции за пределами общежития, 9 людям контактировавшими с инфицированным, сделали ПЦР-тесты и обеспечили медицинское наблюдение.

Кличко озвучил количество людей, находящихся на карантине в двух других общежитиях Киева, где ранее были обнаружены больные коронавирусом, в частности, в общежитии на ул. Бойчука количество составляет 121 человек, в общежитии на ул. Бажова - 317 человек.

Также он отметил, что 4 заболевших в общежитии на ул. Бойчука лечатся в стационаре Александровской больницы, 1 - на самоизоляции за пределами общежития, 1 заболевший в общежитии на ул. Бажова находится на режиме самоизоляции.

Как сообщали Українськi Новини, вспышка коронавируса была зафиксирована в общежитии в Петропавловской Борщаговке.

29 апреля количество заболевших коронавирусом в общежитии в Петропавловской Борщаговке (Киево-Святошинский район Киевской области) по состоянию на утро среды увеличилось на 7 человек до 13.

В общежитии города Вишневое Киевской области медики зафиксировали массовое заражение коронавирусом.

После этого коронавирус в Киевской области обнаружили еще в двух общежитиях.

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