В Петропавловской Борщаговке — вспышка коронавируса в общежитии для иностранцев

После того, как COVID-19 обнаружили в селе Вишневое, Петропавловское и в Гостомеле, еще одна вспышка коронавируса была зафиксирована в общежитии в Петропавловской Борщаговке.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Очередной случай массового заболевания коронавирусом в общежитии в с. П. Борщаговка (ул. Бархатная, 18-А)", - сказано в нем.

Это двадцатиэтажное здание, принадлежащее частному вузов, система общежития блочная, на каждом этаже по четыре блока, на каждые три комнаты кухня и санузел.

По предварительным оценкам, в настоящее время там находится 152 человека, в основном иностранные студенты.

Заболело 6 из них и комендант общежития, очаг заболевания обнаружили случайно.

В ночь на пятницу 22-летнему парню стало плохо и он потерял сознание, никаких симптомов коронавируса не было, однако, в больнице ему сделали ПЦР-тест и через сутки узнали о положительном результате.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусом в Вишневом (Киево-Святошинский район Киевской области) 23 апреля увеличилось на 38 человек до 101.

Количество заболевших коронавирусом в Киевской области 26 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 28 человек до 570, умерших - на 1 человека до 13.