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05 мая 2020, вторник, 12:10 1091 Инфографика
Общество 2020-05-05T13:30:02+03:00
Українські Новини
В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых случаев коронавируса

В Киеве за сутки вдвое увеличилось количество новых случаев коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

В Киеве количество новых случаев коронавируса за сутки увеличилось на 48 человек. Об этом сегодня, 5 мая, во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Так, Кличко сообщил, что в Киеве 48 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса за сутки, среди них 2 медика, один случай летальный.

Всего в Киеве 1583 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, 28 человек скончались.

За последние сутки заболели: 22 женщины в возрасте от 18 до 73 лет и девочка 13 лет, 22 мужчин от 25 до 81 года и трое мальчиков 4, 12 и 16 лет. Госпитализированы за сутки 8 человек, остальные находятся на самоизоляции, под контролем медиков.

Выздоровели за сутки 11 больных коронавирусом, всего с начала эпидемии выздоровел 91 человек.

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как сообщали Українські Новини, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что категорически против возобновления общественного транспорта с 11 мая.

А сегодня начался 55-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта из-за эпидемии коронавируса COVID-19 и продлил до 22 мая.

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