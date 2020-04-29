В общежитии в Петропавловской Борщаговке количество зараженных выросло почти вдвое

Количество заболевших коронавирусом в общежитии в Петропавловской Борщаговке (Киево-Святошинский район Киевской области) по состоянию на утро среды увеличилось на 7 человек до 13. Об этом в эфире "112" сказал временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передают Українськi Новини. "70 лиц уже протестировано (на коронавирус), из них лабораторно подтверждено (заболевание) у 13 лиц", - сказал он. По словам Володина, все 70 человек были протестированы методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Также он сообщил, что у еще 80 человек взяты образцы для ПЦР-тестирования и его результаты будут известны до 1 мая. Володин отметил, что количество проживающих в общежитии на данный момент составляет 154 человек, большую часть из которых составляют иностранные студенты. Общежитие рассчитано на 512 человек. Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусом в Вишневом (Киево-Святошинский район Киевской области) 23 апреля увеличилось на 38 человек до 101. Количество заболевших коронавирусом в Киевской области 26 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 28 человек до 570, умерших - на 1 человека до 13.