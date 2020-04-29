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29 апреля 2020, среда, 15:17 907
Общество 2020-04-29T15:19:02+03:00
Українські Новини
В общежитии в Петропавловской Борщаговке количество зараженных выросло почти вдвое

В общежитии в Петропавловской Борщаговке количество зараженных выросло почти вдвое

Кира Молчанова
Киев, Киевская область, Общежитие, коронавирус в Украине, Коронавирус в Киевской области, Коронавирус в общежитии, Петропавловская Борщаговка, Коронавирус в Петропавловской Борщаговке
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Количество заболевших коронавирусом в общежитии в Петропавловской Борщаговке (Киево-Святошинский район Киевской области) по состоянию на утро среды увеличилось на 7 человек до 13.

Об этом в эфире "112" сказал временно исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, передают Українськi Новини.

"70 лиц уже протестировано (на коронавирус), из них лабораторно подтверждено (заболевание) у 13 лиц", - сказал он.

По словам Володина, все 70 человек были протестированы методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Также он сообщил, что у еще 80 человек взяты образцы для ПЦР-тестирования и его результаты будут известны до 1 мая.

Володин отметил, что количество проживающих в общежитии на данный момент составляет 154 человек, большую часть из которых составляют иностранные студенты.

Общежитие рассчитано на 512 человек.

Как сообщали Українськi Новини, количество заболевших коронавирусом в Вишневом (Киево-Святошинский район Киевской области) 23 апреля увеличилось на 38 человек до 101.

Количество заболевших коронавирусом в Киевской области 26 апреля по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 28 человек до 570, умерших - на 1 человека до 13.

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