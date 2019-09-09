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09 вересня 2019, понеділок, 16:52 470 Документ
Президент 2019-09-10T01:15:05+03:00
Українські Новини
Інтерв'ю до 100 днів Зеленського зняв за свої гроші "Квартал 95"

Інтерв'ю до 100 днів Зеленського зняв за свої гроші "Квартал 95"

Зеленський і Баклан. Скріншот відео 1+1
Зеленський і Баклан. Скріншот відео 1+1

Фільм у вигляді інтерв'ю до 100 днів президентства Володимира Зеленського знімала за власні кошти його рідна студія "Квартал 95". Про це йдеться у відповіді на інформаційний запит Українських Новин Офісу президента України.

"За інформацією, наданою Директоратом з питань інформаційної політики, Офіс президента України звернулося ТОВ "Студія "Квартал 95" з проханням про інтерв'ю Глави держави для фільму "100 днів Президента України Володимира Зеленського". Також зазначаємо, що Офіс президента України не володіє інформацією щодо вартості виготовлення вказаної програми", - йдеться у відповіді президентського офісу.

Як повідомлялося раніше, до 100 днів президентства Володимир Зеленський замість традиційної прес-конференції дав інтерв'ю, яке вийшло на телеканалі "1+1" у вигляді програми "100 днів Президента України Володимира Зеленського". При цьому, роль журналіста у програмі-інтерв'ю виконав відомий актор Стас Баклан.

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