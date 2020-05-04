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04 травня 2020, понеділок, 18:49 25
Кабмін 2020-05-04T20:00:02+03:00
Українські Новини
МОЗ оприлюднив проекти рекомендацій для підприємств, яким дозволено працювати з 11 травня

МОЗ оприлюднив проекти рекомендацій для підприємств, яким дозволено працювати з 11 травня

Елена Новикова
Карантин, Адвокат, Аудитор, Нотаріуси, Перукарня, Карантин в Україні, Послаблення карантину, Салон краси
Віктор Ляшко. Скріншот відео Кабмін
Віктор Ляшко. Скріншот відео Кабмін

Міністерство охорони здоров'я оприлюднило проекти рекомендацій щодо роботи ресторанів, непродовольчих магазинів, салонів краси, яким дозволили роботу з 11 травня.

Про це зазначається у розпорядженні головного державного санітарного лікаря №31 від 4 травня, передають Українські Новини.

Цим документом головний санлікар розпорядився оприлюднити проекти рекомендацій оприлюднив проекти рекомендацій щодо роботи ресторанів, непродовольчих магазинів, салонів краси, перукарень, об'єктів побутового обслуговування населення, надання послуг нотаріусами, адвокатами, аудиторами з 11 травня.

Загальною вимогою до всіх вище зазначених об'єктів є проведення термометрії всіх працівників перед початком робочого дня, використання працівниками засобів індивідуального захисту та проведення дезінфекції робочих місць.

Перукарням та салонам краси міністерство має намір рекомендувати:

  • приймати клієнтів тільки за попереднім записом та з проміжками не менше 15 хвилин між відвідувачами.
  • очікування клієнтами послуги безпосередньо у закладі буде заборонено.
  • буде дозволено перебування не більше 1 клієнта на 10 кв. м, відстань між місцями надання послуг - не менше 2 м.

Об'єктам побутового обслуговування населення пропонується:

  • організувати прийом клієнтів таким чином, щоб вони чекали своєї черги на вулиці на відстані не менше 1,5 м один від одного.
  • не більше 1 людини на 10 кв. м повинно буде знаходиться в місцях торгівлі непродовольчими товарами.

Закладам громадського харчування будуть рекомендувати:

  • забезпечити відстань між відвідувачами на літніх майданчиках не менше 1,5 м.
  • належить приймати замовлення по телефону або через спеціально облаштоване віконце/вхідні двері.
  • місце проведення розрахунку повинно бути обладнане пристроями для безконтактної оплати, поличкою для передачі замовлення без контакту з клієнтом.
  • саме замовлення має видаватися виключно в одноразовому посуді.
  • забороняється видавати клієнту меню, воно повинно бути розміщено для ознайомлення поруч з місцем видачі замовлення.

Для нотаріусів, адвокатів та аудиторів рекомендується:

  • приймати клієнтів тільки за попереднім записом та з проміжками не менше 15 хвилин між відвідувачами.
  • очікування клієнтами послуги безпосередньо у закладі буде заборонено.

Як повідомляли Українські Новини, з 11 травня буде дозволена робота музеїв і бібліотек.

Також зможуть працювати салони краси і перукарні.

Крім того, з 11 травня відкриють парки, сквери та зони відпочинку і зможуть працювати адвокати, нотаріуси, аудитори і стоматологи.

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МОЗ оприлюднив проекти рекомендацій для підприємств, яким дозволено працювати з 11 травня
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