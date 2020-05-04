Кабмін дозволив працювати перукарнями та салонами краси з 11 травня

Кабінет Міністрів дозволив роботу перукарень та салонів краси з 11 травня, в той час, як карантин продовжили до 22 травня.

Відповідне рішення прийнято на позачерговому засіданні уряду в понеділок, передають Українські Новини.

"За відкриття, яке планується з 11 травня... Це відкриття перукарських, манікюрних, педикюрних салонів, салонів краси, відповідно при певних умовах в частині дотримання протиепідеміологічних заходів", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зміни в постанову, яка регулює карантинні обмеження в країні, прийняті з дводенним доопрацюванням.

Етапи виходу їх карантину. Інфографіка: Кабінет Міністрів

Як повідомляли Українські Новини, з 11 травня Кабінет Міністрів дозволив працювати музеям і бібліотекам.

Також раніше повідомлялося про те, що парки, сквери і зони відпочинку відкриються з 11 травня.

Київська міська державна адміністрація планує почати пом'якшення карантинних обмежень в столиці з 12 травня.

Крім того, станом на 4 травня кількість нових випадків коронавіруса в Україні скорочується другий день поспіль.