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04 травня 2020, понеділок, 15:33 12 Інфографіка
Суспільство 2020-05-04T17:00:02+03:00
Українські Новини
Кабмін дозволив працювати перукарнями та салонами краси з 11 травня

Кабмін дозволив працювати перукарнями та салонами краси з 11 травня

Елена Новикова
Карантин, Перукарня, Продовження карантину, Карантин в Україні, Послаблення карантину, Салони краси
Перукар. Фото: pixabay
Перукар. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів дозволив роботу перукарень та салонів краси з 11 травня, в той час, як карантин продовжили до 22 травня.

Відповідне рішення прийнято на позачерговому засіданні уряду в понеділок, передають Українські Новини.

"За відкриття, яке планується з 11 травня... Це відкриття перукарських, манікюрних, педикюрних салонів, салонів краси, відповідно при певних умовах в частині дотримання протиепідеміологічних заходів", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зміни в постанову, яка регулює карантинні обмеження в країні, прийняті з дводенним доопрацюванням.

Етапи виходу їх карантину. Інфографіка: Кабінет МіністрівЕтапи виходу їх карантину. Інфографіка: Кабінет Міністрів

Як повідомляли Українські Новини, з 11 травня Кабінет Міністрів дозволив працювати музеям і бібліотекам.

Також раніше повідомлялося про те, що парки, сквери і зони відпочинку відкриються з 11 травня.

Київська міська державна адміністрація планує почати пом'якшення карантинних обмежень в столиці з 12 травня.

Крім того, станом на 4 травня кількість нових випадків коронавіруса в Україні скорочується другий день поспіль.

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