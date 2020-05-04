Киев планирует выходить из карантина 12 мая

Киевская городская государственная администрация планирует начать смягчение карантинных ограничений в столице с 12 мая в то время, как Кабинет Министров намерен принять решение о снятии ограничений с 11 мая.

Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

Кличко отметил, что ради безопасности людей и восстановления справедливости должен быть четкий план и равные условия соблюдения и ослабления карантинных ограничений.

"Киев, наш город, первый этап этого плана обнародовал, и исходя из эпидемиологической ситуации, мы надеемся внедрять его с 12 мая", - сказал он.

Кличко подчеркнул, что нужно взвешивать риски - и социальные, и экономические.

"Я понимаю, что все устали от карантина и всем хочется на волю. Но нельзя пренебрегать безопасностью и своим здоровьем. К тому же в ситуации, когда мир ожидает вторую волну вируса осенью. Поверьте, я каждый день просыпаюсь с тревогой за то, справится ли город с этим вызовом. Выдержат ли наши больницы? Хватит ли врачей в критической ситуации? Выстоит ли экономика столицы? Сколько объектов из тех, что планировали, мы завершим в этом году? Как жить киевлянам и как будет развиваться город?" - добавил он.

Кличко отметил, что понимает свою ответственность за то, что происходит в столице, и делает все возможное, чтобы не допустить резкого роста заболеваемости коронавирусом.

Мэр Киева убежден, что совместными слаженными действиями и сознательным отношением к ситуации киевляне преодолеют нынешние вызовы.

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Как сообщали Українськi Новини, в Киеве количество новых случаев коронавируса сокращается второй день подряд.

Ранее Кабмин представил 5-этапный план выхода из карантина.