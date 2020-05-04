Количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд

Количество случаев коронавируса за сутки по сравнению с 3 мая, увеличилось на 418 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини. По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 436 случаев;Волынская область - 340 случаев;Днепропетровская область - 460 случаев;Донецкая область - 81 случай;Житомирская область - 430 случаев;Закарпатская область - 531 случай;Запорожская область - 285 случаев;Ивано-Франковская область - 984 случая;Кировоградская область - 401 случай;г. Киев - 1535 случаев;Киевская область - 853 случая;Львовская область - 506 случаев;Луганская область - 37 случаев;Николаевская область - 161 случай;Одесская область - 427 случаев;Полтавская область - 227 случаев;Ровенская область - 750 случаев;Сумская область - 112 случаев;Тернопольская область - 896 случаев;Харьковская область - 361 случай;Херсонская область - 139 случаев;Хмельницкая область - 116 случаев;Черновицкая область - 1887 случаев;Черкасская область - 312 случаев;Черниговская область - 64 случая. Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 мая 2020 в Центр поступило 546 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 32270 сообщений о подозрении на COVID-19. Количество новых случаев коронавируса Процент новых случаев коронавируса Как защититься от коронавируса: Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра. Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта. Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца. В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу. Как сообщали Українські Новини, на улицы Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику из-за решения об ослаблении карантина. Кроме того, количество новых случаев COVID-19 в Украине после однодневного роста сократилось.