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04 мая 2020, понедельник, 09:29 776 Инфографика
Политика 2020-05-04T10:18:25+03:00
Українські Новини
Количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд

Количество новых случаев коронавируса в Украине сокращается второй день подряд

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Черновцах, коронавирус в Киеве
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество случаев коронавируса за сутки по сравнению с 3 мая, увеличилось на 418 человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 4 мая в Украине 12331 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 303 летальных, 1619 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 418 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 436 случаев;

Волынская область - 340 случаев;
Днепропетровская область - 460 случаев;
Донецкая область - 81 случай;
Житомирская область - 430 случаев;
Закарпатская область - 531 случай;
Запорожская область - 285 случаев;
Ивано-Франковская область - 984 случая;
Кировоградская область - 401 случай;
г. Киев - 1535 случаев;
Киевская область - 853 случая;
Львовская область - 506 случаев;
Луганская область - 37 случаев;
Николаевская область - 161 случай;
Одесская область - 427 случаев;
Полтавская область - 227 случаев;
Ровенская область - 750 случаев;
Сумская область - 112 случаев;
Тернопольская область - 896 случаев;
Харьковская область - 361 случай;
Херсонская область - 139 случаев;
Хмельницкая область - 116 случаев;
Черновицкая область - 1887 случаев;
Черкасская область - 312 случаев;
Черниговская область - 64 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 4 мая 2020 в Центр поступило 546 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 32270 сообщений о подозрении на COVID-19.

Количество новых случаев коронавирусаКоличество новых случаев коронавируса

Процент новых случаев коронавирусаПроцент новых случаев коронавируса

Как защититься от коронавируса:

  • Избегайте контакта с людьми с симптомами ОРВИ. Минимальная дистанция - 1,5 метра.
  • Не касайтесь своего лица, в том числе глаз, носа и рта.
  • Термически обрабатывайте продукты. Не ешьте сырое мясо, мясные субпродукты и яйца.
  • В случае появления первых симптомов ОРВИ немедленно обратитесь к своему семейному врачу.

Как защититься от коронавируса. Инфографика: Центр общественного здоровья

Как сообщали Українські Новини, на улицы Черкасс вывели Нацгвардию и военную технику из-за решения об ослаблении карантина. 

Кроме того, количество новых случаев COVID-19 в Украине после однодневного роста сократилось. 

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